Губам тоже нужна защита: почему нужно использовать бальзам с SPF

Солнцезащитные средства – неотъемлемая часть современного бьюти-ритуала и иногда даже важнее увлажняющих средств. Наличие солнцезащитного крема может быть критическим, даже если у вас отсутствует сыворотка. Важно помнить, что кремы и лосьоны с SPF-фактором помогают бороться с проблемами, такими как пигментация и фотостарени. Кроме того, стоит запастись на лето бальзамами для губ с SPF.

Зачем нужен бальзам для губ

Вы можете использовать солнцезащитный крем для тела, чтобы защитить свою кожу от солнечных лучей. Однако эксперты рекомендуют также использовать защитный бальзам для губ. Это связано с тем, что кожа тела и губ имеет разные особенности, и требуют различного подхода к защите.

Кожа губ очень тонкая, поэтому для защиты необходима специальная формула солнцезащитного средства, содержащая SPF.

Кроме того, солнцезащитные средства для тела часто содержат химические компоненты, которые могут вызвать неприятные ощущения, такие как неприятный запах или вкус, если их нанести на губы. SPF-бальзамы, в свою очередь, обычно содержат натуральные ингредиенты с приятными ароматами, например, ягоды или мяту.

Как выбрать бальзам для губ

Для защиты и увлажнения губ необходимо использовать бальзам с высоким SPF (от SPF 15) и обилием увлажняющих ингредиентов. Увлажняющие и смягчающие компоненты – главные составляющие, которые следует искать в такой косметике. Они помогают удерживать влагу, поддерживая контур, улучшая их объем и разглаживая мелкие складки. Без смягчающих компонентов, таких как вазелин или масло ши, влага просто испарится.

Чего точно не должно быть в косметике для губ

Избегайте содержания в бальзаме камфоры и ментола, так как они могут вызывать сухость. Используйте блеск для губ умеренно, поскольку он может притягивать ультрафиолетовые лучи.

Какой SPF-фактор считается оптимальным

Согласно мнению экспертов красоты, бальзамы с SPF30 считаются наиболее эффективными и обеспечивают отличное увлажнение и смягчение губ.

Использование бальзамов с SPF ниже 30 может привести к повреждению и растрескиванию кожи губ в летнее время. В городских условиях, когда УФ-индекс не превышает 3-4, бальзамы с SPF15 также могут быть эффективными.

Как часто наносить бальзам на кожу губ

Во время летнего сезона на пляже регулярно обновляйте бальзам для губ, то есть каждый час. Когда вы отправляетесь в горы, будь то для альпинизма или похода, не забудьте взять с собой бальзам и регулярно наносить его на губы, чтобы предотвратить повреждения кожи.