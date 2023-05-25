 

Леопард, подвинься: как стилизовать принт под зебру – главный хит лета 2023

25.05.2023, 23:45, Разное
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Нравится вам или нет, но в этом сезоне принт “под зебру” набрал такую бешеную популярность, что старый добрый леопард немного подвинулся в сторонку. Сразу облачаться в принты не нужно, так делают только дилетанты. Сложный рисунок нужно вводить в гардероб постепенно, особенно если до этого вы никогда подобной одеждой не увлекались.

Начните с аксессуаров

Кидаться в омут моды с головой не нужно. Если вы никогда с подобным рисунком не экспериментировали, начните понемногу, добавляя лишь детали, чтобы выяснить для себя, нравится вам вообще игра принта в образе или нет.

Самый разумный способ – добавить пояс, воротничок или манжеты. Носите вещь не менее четырех часов, почаще оглядывайте себя в зеркале, оценивайте образ и свои ощущения. Важно, чтобы вам было комфортно.

Прикупите сумочку соответствующей расцветки. Черно-белая гамма идет практически каждому цвету, а летом смотрится особенно игриво. Но есть один нюанс: животный принт всегда притягивает и акцентирует внимание на себе. Надевая его в любой форме, избегайте добавлять еще какие-нибудь яркие детали или броские украшения. “Зебра” в обрамлении не нуждается.

Юбки и брюки

Дальше – больше. Если вас понравился производимый образом эффект, увеличивайте количество принта. Переходите на юбки разной длины, брюки, капри.

Черно-белый рисунок отлично сочетается и со светлым и пастельными цветами, и с яркими, дерзкими, воодушевляющими.

Посмотрите, как грациозно смотрится сочетание животного принта и красного цвета. Молодит, создает игривый образ, помогает поднять самооценку.

Что касается дополнительных аксессуаров, то правило остается тем же: лучше меньше, да лучше. Пусть это будут солнечные очки оригинальной формы, пара тонких браслетов, серьги-гвоздики в ушах.

На светское мероприятие позвольте себе дополнить образ оригинальной сумкой и ярким шлейфовым парфюмом.

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Что касается обуви, то она имеет решающее значение. Танкетка или балетки на низком ходу делают образ расслабленным, спокойным, а вот шпилька более агрессивна, тут уже и настрой должен быть соответствующий.

Тотал лук

Ну и, конечно, всеми любимый тотал: платья, брючные костюмы, комбинезоны, сарафаны. Цвет принта платья для прогулок и походов с подружками в кино может быть вольным, некоторые бренды, наоборот, обожают отойти от истинного животного окраса, обыгрывая лишь отдаленный образ. Поэтому и цвет принта может варьироваться, это модницам только на пользу.

Женщины постарше также не должны бояться “зебры”. Хотя многим и кажется, что тренд ориентирован исключительно на молодежь, но это не так. Носите с удовольствием, но с некоторыми корректировками. Накиньте на плечи блейзер или жакет, если отправляетесь в офис. Кардиган сделает образ более расслабленным.

Женщины постарше могут поиграть с более крупными аксессуарами. Крупные браслеты, даже парочка, хорошие часы, сумка сделают образ благородным и статусным.

Только не подбирайте, например, сумку животного принта к такому же платью. Это вульгарно и безвкусно. Чтобы не прослыть таковой, старайтесь обрамлять принт нейтральными цветами, которые часто называют омолаживающими. Из яркого будет уместна только красная помада.


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