Мнение: Судьба рабочего

В Нижнем Тагиле рабочий Уралвагонзавода (УВЗ) получил квитанцию о зарплате. Очень удивился, что ему начислили всего 11 тыс рублей. За весь апрель. Это притом, что только по ипотеке он выплачивает 18 тыс рублей в месяц. И в прошлые месяцы парень получал до 110 тыс рублей

Рабочий пошел разбираться к начальству. Но начальство на претензии ответило: «Не нравится — увольняйся».

Рабочий не стал увольняться, а на глазах у начальства ранил себя ножом в горло. Парня госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Как так получилось, что вместо 110 тыс рабочему начислили 11 тыс рублей?

Председатель профсоюзной организации «Солидарность» Алексей Димитров рассказывает: «В начале апреля его перевели на другое рабочее место, где обрабатывается другая деталь. Раньше он обрабатывал раму вагонной тележки, а его перевели на автосцепку, которой скрепляются вагоны. Павел не был знаком со спецификой, потому что всегда работал на раме, а тут специфика обработки детали совсем иная. Сам техпроцесс совсем другой. При этом с техпроцессом его не ознакомили, наставника не дали. Это все равно что сейчас меня, допустим, кинуть в информационные технологии. Как я буду зарабатывать?»

Выписавшийся из больницы и продолжающий лечится амбулаторно, парень написал заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина, где подробно изложил то, что с ним произошло.

Представители УВЗ заявили, что рабочий весь апрель якобы был на больничном, не имеет образования и квалификации и набрал много кредитов. Вот официальный комментарий УВЗ: «Все выплаты, которые ему были положены по закону за больничный, выплачены. В то же время набрал много кредитов, которые не может выплатить. В результате — проблемы в семье и истерическая реакция. Сейчас чувствует себя нормально. Парня не бросим» (отсюда).

Раз обещают не бросить, видимо, не бросят, но все-равно не понимаю, как можно за месяц заплатить рабочему 11 тыс рублей? Не удивлюсь, если после выздоровления, парень прислушается к совету начальства, уволится и подастся в контрактники или в ЧВК. Кредиты-то надо выплачивать…

Фотография отсюда

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