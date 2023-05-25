Zа Vойну: Гражданам Китая, России, Ирана, Кубы, Венесуэлы хотят запретить покупку жилья во Флориде

Гражданам Китая, России, Ирана, Кубы, Венесуэлы хотят запретить покупку жилья во Флориде

Китайские иммигранты подали в суд на штат Флорида против закона, который ограничивает их, россиян, кубинцев, венесуэльцев и других в покупке недвижимости

Группа американцев китайского происхождения подала в суд на штат Флорида против закона S.B. 264, который запрещает для большинства китайских граждан покупку жилья во Флориде. Губернатора республиканца Десантиса обвиняют в принятии антиконституционного закона, под стать законам начала прошлого века.

Закон вступает в действие 1 июля, но истцы и представляющие их группы, включая Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), Фонд юридической и образовательное помощи американцам азиатского происхождения (AALDEF), Союз юридической помощи американцев китайского происхождения (CALDA) и флоридское отделение ACLU – надеются на судебный запрет этого закона.

«Флоридский дискриминационный закон о собственности несправедлив, неоправдан и противоречит конституции» – утверждает Эшли Горски – адвокат ACLU. «Каждый в США имеет право на равную защиту по нашим законам, включая граждан других государств. Если S.B. 264 вступит в силу, он причинит огромный ущерб нашим клиентам и бесчисленным другим иммигрантам во Флориде».

Десантис заявил, что закон направлен на защиту штата от Компартии Китая, хотя, как говорит ACLU, «нет никаких доказательств, что национальной безопасности угрожает владение недвижимостью» . Гражданам Кубы, Венесуэлы, Сирии, России, Ирана и Северной Кореи могут также запретить покупку жилья во Флориде.

Закон явно нарушает конституцию США и Закон о справедливом решении жилищных вопросов, говорит ACLU. Закон о справедливом решении жилищных вопросов запрещает дискриминацию в жилье по национальному происхождению, расе и религии, полу, гендерной идентичности и инвалидности.

Истцы, которые подали иск в понедельник в федеральный суд Северного округа Флориды, также предупреждают, что этот закон «недолжно отягощает подозрением любого покупателя жилья с именами, которые звучат хотя бы отдаленно как азиатские, русские, иранские, кубинские,венесуэльские или сирийские», и поспособствует притеснениям американцев азиатского происхождения, желающих купить жилье.

«Все американцы азиатского происхождения испытают запугивающее воздействие этого флоридского закона, как дискриминационные законы против наших предков более 100 лет назад», сказал Клэй Чжу, один из основателей CALDA. «Мы не должны допустить реакции».

Несмотря на утверждения Десантиса что закон направлен на защиту штата, «на самом деле любой продавец, увидев китайское имя…решит «лишние хлопоты», и откажется продавать”, как Эчо Кинг – адвокат китайского происхождения в Орландо, штат Флорида, сказал Vox на прошлой неделе.

S.B. 264 -отголосок «законов о земле против иностранцев» начала 20 века, которые запрещали китайцам и японцам покупать землю. Эти законы не только наносили таким иммигрантам финансовый ущерб, такие законы «резко усиливали насилие и дискриминацию против азиатов в США», пока их наконец не отменили суды и законодатели.

«Мы все время видим, как политики под предлогом национальной безопасности притесняют американцев азиатского происхождения -от ограничений на иммиграцию, до лагерей для американцев японского происхождения во время Второй мировой войны и слежки после 11 сентября», говорит Бетани Ли – руководитель юридического отдела AALDEF. «Если не заклеймить эту дискриминацию, мы продолжим страдать от расизма, насилия и уничтожения наших прав».

Десантис первый республиканский губернатор, пописавший закон о дискриминации китайцев, но в более чем десяти штатах подобные законы предложены к рассмотрению.

https://consortiumnews.com/2023/05/24/chinese-immigrants-sue-florida-over-law-that-would-stop-them-russians-cubans-venezuelans-and-others-from-buying-property/?eType=EmailBlastContent&eId=442ca84a-eb93-47e2-9276-61fe871597d6 – оригинал на английском

Страна свободы и демократии.

—