Мнение: Дешёвое пиво благодаря Брекзиту, снижение инфляции в Британии и британское воровство у эфиопов

1. Власти Великобритании пытаются объяснить народу, зачем был совершён брекзит (выход из Европейского Союза) и какие преимущества он принёс (ссылка):



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак оценил последствия выхода страны из Евросоюза (Brexit). <…>

Сунак рассказал, что в результате Brexit власти Британии снизили НДС на товары санитарно-гигиенического значения, а также изменили пошлины на алкоголь. Так, он назвал дешевое пиво в пабах позитивным результатом этого решения. «Это очень ощутимые преимущества Brexit, которые я уже продемонстрировал», — отметил премьер.

Что же, если это главные плюсы брекзита, нам остаётся только констатировать прискорбный факт. Британия свою знаменитую способность к стратегическому планированию окончательно растеряла.

2. В Великобритании радуются, что годовая инфляция (по отношению к тому же месяцу прошлого года) снизилась в апреле до 8,7% (ссылка). На пике в октябре инфляция достигала 11% процента. Однако особого облегчения простым британцам это снижение не принесло.



Напомню, что годовая инфляция в России в апреле составила скромные 2,5% (ссылка). Как говорится, почувствуйте разницу. Если у нас инфляция сейчас сверхнизкая, при том что наша экономика традиционно настроена на куда более высокие уровни роста цен, то в Британии инфляция, наоборот, сверхвысокая (ранее она там в течение многих лет была в пределах 0-3% процентов).

А ведь многие писали, что кризисная ситуация в британской экономике временная – мол, найдут замену российскому газу и российской нефти, и всё наладится. Но вот, казалось бы, и энергоресурсы начали покупать у других поставщиков, и цены на газ в Европе упали в несколько раз (хотя так и не вернулись на уровень до энергокризиса). Тем не менее, проблемы в британской экономике сохраняются, инфляция держится на сверхвысоких уровнях уже второй год.

3. Британцы уже более 150 лет отказываются возвращать Эфиопии награбленные у неё ценности и важные исторические реликвии (ссылка):

Британская королевская семья отвергла запрос властей Эфиопии и отказалась возвращать останки принца Алемайеху, которые хранятся в Виндзорском замке. Об этом сообщает BBC News.

Малолетний наследник престола Эфиопии оказался в Британии после поражения абиссинских войск в 1868 году. Британцы разгромили армию его отца, а затем разграбили императорские сокровищницы. Вместе с принцем в Лондон отправили тысячи похищенных реликвий, в том числе древние манускрипты, золотые короны, украшения и одеяния.

В 18 лет Алемайеху заболел и вскоре ушел из жизни, а его тело по указанию королевы Виктории поместили в усыпальницу в Виндзорском замке. Эфиопские власти и родственники Алемайеху неоднократно требовали вернуть останки на родину. По словам одного из наследников эфиопского императора, неправильно, что они остаются на чужбине.

Напомню, что значительная часть того, что хранится в Британском музее, а также в Лувре и других крупных европейских музеях и частных коллекциях – это сокровища, награбленные европейцами в колониях и в ходе внешних войн против государств, которые сопротивлялись насильственной колонизации.

Напротив, в крупнейших музеях России хранятся честно купленные российскими монархами, меценатами и коллекционерами предметы искусства.