Мнение: Книга откровенного доктора

(про секс и ковид из ковидария)

Из аннотации на Литресе: “Произведение повествует о работе врача инфекционной коронавирусной больницы во время пандемии в 2020-2021гг. Это история о том, как вспышка заболеваемости вирусом COVID-19 повлияла на жизнь медработника, история приобретений и потерь, история болезни и борьбы с зависимостями, история личных отношений”.

В рамках своего давнего проекта «рецензии Сапожника» ознакомился с очередным шедевром непечатной (в смысле самиздатовской) прозы – и опять в яблочко! Вроде, когда я выставлял «оферту» и просил авторов присылать мне на рецензию свои опусы, а я буду их читать, рассказывать о своих впечатлениях и выставлять рецензии у себя в блоге – казалось, что я рискую, и мне станут присылать главным образом всякий графоманский бред. Но нет – то ли мне везет, то ли авторы в моем блоге пасутся какие-то особые – но какой-то откровенный отстой мне за время действия проекта почти не присылали.

Вот и на этот раз: попросили отрецензировать в моем уютном бложике нечто на вид устрашающее: выставленную на Литрес электронную книгу «Корона Суперзвезда» авторства некого «Доктора Разгона» (явный псевдоним). Я даже грешным делом поначалу предположил, что это какой-то фантастический роман. Но все оказалось гораздо круче – это, как выяснилось, нон-фикшн, причем на крайне актуальную и – особенно для меня – значимую тему ковида, ковидоистерии и всеобщего безумия.

По сути – документальный роман! Крайне редкий жанр в нашей стране. Зайдите в любой книжный (если в вашем городе книжные еще остались): обычно все стеллажи в разделах «русские авторы» забиты от пола до потолка всяческой фантастикой, мистическими фентези, любовными романами и детективами. А вот с документальной прозой – лакуна, пустота. Не любят русские люди про собственную реальность, называют это «скукотой» или «чернухой», хотят бежать куда-то, где, по слову Игоря Северянина, «красивые живчики на красивых ландшафтах».

И вот «Корона Суперзвезда» – счастливое исключение. Это откровенная, без каких-либо прикрас, хроника будней врача в областной больнице, и когда? В самое что ни на есть горячее время – в период «ковида»! Более того, и сам этот врач работает не где-то «в медицине», а в самом настоящем ковидарии, ходит каждый день из «чистой зоны» в «грязную», облачаясь в жуткий «противочумный» костюм – и строчит свои впечатления!

Тут я, признаться, во второй раз напрягся – опасаясь, что мне всучили какой-то героический эпос про «подвиг врачей-героев», из тех, которые усиленно пытались клепать пока еще в виде «очерков» в том же 2020 году – как не покладая рук, падая с ног от усталости, задыхаясь в своих скафандрах, врачи день и ночь борются с проклятым вирусом, кладут и кладут людей под ИВЛ… Бррр!

Но и тут отлегло. Довольно скоро выясняется, что автор, тот самый таинственный «доктор Разгон» – такой же «ковидоскептик», как и я, и даже еще круче. И читать его инвективы в адрес ковидобесия крайне интересно – ведь они раздаются буквально от врача из ковидария, человека, мимо которого с самого начала проходят вереницей сотни и сотни «ковидных больных»!

Надо отметить, что в принципе книга сделана крайне неряшливо – это не вылизанный и вычесанный нарратив с четким сюжетом. Наоборот – складывается впечатление, что в основе некий заполняемый изо дня в день дневник какого-то реального врача из некоего города типа Перми или Тамбова! По форме очень похоже на Живой Журнал. Да и обозначение автора – Доктор Разгон – тоже очень похоже на ник в ЖЖ!

Поскольку четкого сюжета нет, к этой книге надо привыкать. Жизненной правды там, пожалуй, даже через край, а повествование «непричесанно» настолько, что к самому главному герою надо очень долго привыкать. Этот врач – уж точно никакой не врач-герой; напротив – он довольно неприятный, если честно, субьект, очень потертый жизнью мужик в возрасте под 40, оголтелый циник, эгоист, с массой собственных психологических проблем, разведенный холостяк с сыном в другом городе, с крайне непростой, запутанной личной жизнью.

Поначалу автор-рассказчик даже настолько достает своим цинизмом и откровенно хамским отношением к женщинам и детям, что даже задумываешься (я задумался): черт, ну если такой жлоб против ковидобесия – то я, наверно, должен быть за! Просто из духа противоречия.

Но понемногу к герою начинаешь привыкать, а его откровенность и честность в выставлении себя «таким, какой есть», без попыток «понравиться» и как-то себя приукрасить – даже в конечном итоге подкупают. И думаешь уже иначе – о том, до какой степени извращенной является сама наша система здравоохранения. Наоборот, очень ценно, что нам дают услышать РЕАЛЬНЫЕ мысли врача на дежурстве; это ведь не он такой – это система такая! И с докторами Хаусами в ней беда…

Дам несколько цитат, чтоб вы себе представляли степень обнаженности фактуры (во всех смыслах).

Вот, значит, в начале ковид-истерии врач, находящийся на приеме «инфицированных ковидом» в только что открытой «ковидной больнице», размышляет о пациентах:

«Во всех палатах одно и то же – жалобы пациентов на то, что их сюда насильно приволокли, требования скорейшего проведения контрольных тестов, чтобы поскорее отпустили домой… и жалобы на условия проживания: мебель не та, холодильник не тот, плохой ремонт, дырявый линолеум и далее по списку. Быдло быдлом, а всё туда же, требует условия пятизвёздного отеля. Как будто до этого во дворцах проживало».

А вот – он же философствует по поводу узников ковидных отделений и их родственников:

«…совсем другое дело в отделениях. Тем, кто там работает, приходиться несладко. Пациенты и орды их родственников нереально выносят мозг – «мне плохо, а всем вокруг всё равно», «меня не лечат, не обследуют», «со мной никто не разговаривает, не докладывает результаты исследований», «отвратительная еда, отвратительные условия пребывания»… и прочая… и прочая… Что бы ты ни сделал, им это не понравится».

Слушайте, слушайте, не говорите, что не слышали! Это ведь не отдельный врач-жлоб, это мнение Системы.

И вот еще дивное – реальное отношение врача к пациенту. Мы ждем, понятно, чего-то иного – но не понимаем, что врач в больнице – это работник на конвейере (в книге это очень хорошо, с деталями описано). С чего рабочему любить заготовки, которые к нему постоянно подъезжают, и нет им конца? Это нашему герою привезли бомжа в отключке:

«Люблю «когнитивных больных», продуктивный контакт с которыми затруднён, и они не могут рассказать анамнез и заодно всю свою жизнь, чем они болеют, чем переболели, сколько операций было в жизни, на какие препараты аллергия, – попадаются такие профессиональные больные, которые могут часами обсуждать свои болячки, таскающие с собой тонны выписок, что самое неприятное, в этих бумагах надо ковыряться и переписывать все диагнозы и прочие данные в свой осмотр. В случае с дровами, которые, к тому же, без родственников, можно воспользоваться соответствующим шаблоном «Дрова» в программе «Инфоклиника» и скопировать оттуда следующее: «Пациент жалобы не предъявляет. Анамнез не поясняет в силу когнитивных нарушений». И ВСЁ!!! Не надо выслушивать весь этот бред, не надо анализировать тонны выписок, работа с больным занимает меньше минуты, – и туды его в отделение».

А вот – шикарная цитата «изнутри» о том, чем в конечном счете обернулась ковидная истерия со всеми ее ковидариями, где больных селили в неприспобленные для настоящих инфекционных больных помещения, наскоро переделанные из нормальных больничных корпусов:

«Справиться с «пандемией» могли бы инфекционные больницы и пульмонологические центры. «Обсервации» в том виде, в каком они существуют, это рассадники заразы. Того, кто это придумал, надо самого туда поместить на обсервацию, чтобы он оценил все прелести соседства с туберкулёзными бомжами и прочей швалью.

В нашей больнице закрытыми оказались отделения травматологии, хирургии, урологии, реабилитации, гастроэнтерологии и терапии, которые никогда не пустовали. Пациенты, которых насильно выписали в конце марта, оказались без необходимой им помощи. Никуда перегоспитализироваться они не смогли, потому что остальные больницы также закрылись.

Вот она, цена победы над ковидлой. Мы лечим одних за счёт других».

Да, автор книги циник, но определенно не дурак.

Еще цитата – в ковидарий принесли по скорой очередного непонятно кого и непонятно почему:

«Явился кем-то вызванный реаниматолог, осмотрел больного, долго возмущался, мол, какого чёрта его привезли в инфекционный стационар без теста на коронавирус, без рентгена, без КТ, вообще без каких-либо элементарных исследований! Ведь так можно хватать всех подряд прохожих с улицы и тащить их сюда.

– Дык по большому счёту так всё и делается, – заметил я. – Более 80% наших пациентов не нуждаются в стационарном лечении, непонятно, что они тут делают».

Браво! Не прошло и пары лет, и правда о том, как реально всё было сделано, начала прорываться!

А вот – врач бесится от того, что больных везут ему ночью:

«И тут всё началось… «скорая» за «скорой». Меня вымораживают ночные заезды. Пациенты болеют не первый и не второй день, договорённость о госпитализации в нашу больницу была в дневное время. Неужели не судьба привезти их в светлое время суток?! Завтра, например. Всё равно ночью никто не побежит, роняя кал, этих гуманоидов лечить. В лучшем случае медсестра выполнит назначения после девяти утра».

Какие все ж дивные в России больницы…

Но не только о больничном быте и об обличении свинцовых ужасов ковидобесия эта книга. Значительная ее часть посвящена чисто сексуальным похождениям главного героя в прошлые, доковидные времена и сейчас, его отношениям с женщинами тогда и сейчас. Большое место уделено муторной истории, как наш герой пытался ужиться с некой РСП, то есть «разведенкой с прицепом», а именно – с двумя детьми, 7 и 14 лет – и у него ничего не вышло. Занудная история, излагаемая в духе «Мужского государства» – но любопытна уже тем, что Россия вообще-то всегда была женской страной, и подобные истории мы привыкли читать в изложении от лица страдающих женщин или еще более страдающих детей, которых достает жуткий отчим; тут можно прочитать, как те же стандартные события выглядят глазами того самого «жуткого отчима». Объемное видение еще никому не мешало!

Не уставал доктор Разгон предаваться философским обобщениям и по поводу своего любимого секса (хотя о сексе, признаюсь, он все ж пишет неинтересно, достаточно шаблонно – ну так это, как известно, и есть одна из самых сложных тем для литературы). Такой сексуальный врач-философ:

«Не слушайте теоретиков отношений, которые витийствуют о том, что «зрелые женщины – как выдержанное вино, чем старше, тем лучше». По этой логике, идеальные женщины — это столетние старухи. Самое главное для мужчины в контакте с женщиной – это тургор тканей (= напряжённое состояние оболочек живых клеток). Чтобы губы засасывали, сиськи стояли, жопа не продавливалась, чтоб писька обжимала, чтоб сила трения была, и не было такого, будто «тыкаешь в кисель».

Чувствуется знаток! В общем, «Корона Суперзвезда», как вы уже поняли – книга супероткровенная. Думаю, что ей бы не помешала хорошая редактура: убрать повторы, добавить структуры, более четко выстроить сам сюжет, может быть, еще поработать над характерами.

Однако в этой «непричесанности» есть, безусловно, и своя «фишка» – дыхание некой подлинности. Да и про сам ковид – это очень своевременное чтение, дьявольски нужное. А то, я смотрю, многие спешат про него вовсе забыть, типа «закончился – и слава богу, больше ничего такого никогда не будет». Крайне легкомысленная, инфантильная позиция. Такие книги, как эта, как раз возвращают к реальности и прочищают мозги – показывая, насколько всё (включая и автора) прогнило в нашем датском королевстве.

ЭТО надо читать, чтобы не забывать, в каком мире мы живем.

Читать здесь: https://www.litres.ru/book/doktor-razgon/korona-superzvezda-69147388/