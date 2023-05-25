 

Мультфильмы Хаяо Миядзяки убирают из российских онлайн-кинотеатров

25.05.2023, 22:40, Новости дня
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Онлайн-кинотеатры РФ не получили разрешение на показ картин Хаяо Миядзяки с 1 июня. Как пишет телеканал “360”, у студии Ghibli истекает срок на права, а продлить их не вышло. Однако японские мультфильмы талантливого автора остаются доступными для просмотра на этих ресурсах до самого конца весны.

РИА ФАН передает, что ситуация затронула целую коллекцию мультфильмов, которые полюбились российскому зрителю. В число картин, с которыми предстоит попрощаться отечественным сетевым площадкам, вошли “Принцесса Мононоке”, “Ходячий замок”, “Мой сосед Тоторо” и “Унесенные призраками”.

Общественная служба новостей напоминает, что это далеко не первый инцидент с зарубежными мультфильмами, которые не дают посмотреть в России. Задолго до Хаяо Миядзяки на слуху оказался Disney. Компания остановила выход киноновинок в отечественном прокате в 2022 году.


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