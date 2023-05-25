Возгорание в жилом доме на Никитском бульваре ликвидировано

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25.05.2023, 22:40, Новости дня
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Возгорание произошло по адресу: Никитский бульвар, дом 12. Сигнал поступил в 20:32.

Огонь распространился на площади 60 квадратных метров на втором этаже. Пожарные спасли девять человек.

“Принятыми мерами в 21:52 пожар ликвидирован на площади 60 кв. м”, – сообщает Агентство городских новостей “Москва” со ссылкой на столичный главк МЧС.


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