«Как с ненужным человеком»

На Уралвагонзаводе рабочий пытался покончить с собой из-за зарплаты в 11 тысяч рублей.

Рабочий Уралвагонзавода (УВЗ) по имени Павел попытался покончить с собой на глазах у начальства после того, как ему выдали 11 тысяч рублей зарплаты за апрель вместо 110 тысяч. За месяц до этого рабочего перевели на другой участок, а как работать — не объяснили, из-за чего он получил зарплату в 10 раз меньше. А на претензии отвечали: «Не нравится — увольняйся». Об этом рассказал «Новой» председатель профсоюзной организации «Солидарность» Алексей Димитров.

«В начале апреля его перевели на другое рабочее место, где обрабатывается другая деталь. Раньше он обрабатывал раму вагонной тележки, а его перевели на автосцепку, которой скрепляются вагоны. Павел не был знаком со спецификой, потому что всегда работал на раме, а тут специфика обработки детали совсем иная. Сам техпроцесс совсем другой. При этом с техпроцессом его не ознакомили, наставника не дали. Это все равно что сейчас меня, допустим, кинуть в информационные технологии. Как я буду зарабатывать?» — объясняет Димитров.

Мужчина работал сдельно. Его зарплата складывалась из количества обработанных деталей. Глава профсоюза рассказал, что с Павлом никаких дополнительных документов на заводе не подписывали. Достоверно установить, с чем был связан перевод, в профсоюзе не могут. «Общение у непосредственных руководителей — от сменного мастера до начальника цеха — как с ненужным человеком», — объяснил он.

16 мая рабочий, получив квитанцию о зарплате, сначала пошел к начальникам за объяснениями, поскольку только платеж по ипотеке, о которой рабочий предупреждал своих начальников, составляет 18 тысяч рублей. А затем попытался совершить суицид.

Его госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Изданию E1.ru он рассказал, что в больницу к нему приходили инженер по охране труда, старший мастер участка «Автосцепка» и «другие» и якобы «вынуждали подписаться под недостоверной информацией о случившемся».

Павел, который недавно выписался из больницы и сейчас лечится амбулаторно, написал заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина, где подробно изложил то, что с ним произошло.

Представители УВЗ заявили, что рабочий весь апрель якобы был на больничном, не имеет образования и квалификации и набрал много кредитов.

«Все выплаты, которые ему были положены по закону за больничный, выплачены. В то же время набрал много кредитов, которые не может выплатить. В результате — проблемы в семье и истерическая реакция. Сейчас чувствует себя нормально. Парня не бросим», — говорится в комментарии завода, который цитирует E1.ru.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

Мстислав Письменков

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