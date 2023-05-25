Мнение: О внезапно «ожившем» Залужном… Медицина творит чудеса — или Голливуд?

Оживили таки Валерия Фёдоровича «не нашего»…

Медийно удачный, но в военном отношении провальный набег украинских «ихтамнетов» на российскую Белгородчину уже забыт как отыгранный материал. Новая «перемога» на горизонте. Опять медийная, но всё же…

Появилось небольшое видео с «ожившим» главкомом ВСУ Валерием Залужным, которого российское РИА «Новости» накануне уже списали со службы.

Что интересно, этот короткий ролик сделало не официальное украинское СМИ, а полковник ВСУ Анатолий Штефан, действующий под ником «Штирлиц». Который опубликовал 35-секундную видеозапись в своём телеграм-канале. Три четверти времени говорит сам автор в некоем офисе с символикой запрещённого в России «Правого сектора». Затем камера плавно переходит на сидящего за столом главкома. Который тихим голосом произносит несколько слов благодарности украинцам и делает пару жестов руками. И хотя к гриму на его лице есть вопросы, равно как и к другим отдельным деталям видео, их разбор оставим профессионалам.

В целом можно видеть, что Валерий Залужный вполне жив, пусть и несколько скован в движениях. Но он, вроде, и раньше не отличался бурной жестикуляцией.

Самое время разобраться, что это было?

View Poll: Залужный

—