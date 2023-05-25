 

Мнение: О внезапно «ожившем» Залужном… Медицина творит чудеса — или Голливуд?

25.05.2023, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оживили таки Валерия Фёдоровича «не нашего»…

Медийно удачный, но в военном отношении провальный набег украинских «ихтамнетов» на российскую Белгородчину уже забыт как отыгранный материал. Новая «перемога» на горизонте. Опять медийная, но всё же…

Появилось небольшое видео с «ожившим» главкомом ВСУ Валерием Залужным, которого российское РИА «Новости» накануне уже списали со службы.

Что интересно, этот короткий ролик сделало не официальное украинское СМИ, а полковник ВСУ Анатолий Штефан, действующий под ником «Штирлиц». Который опубликовал 35-секундную видеозапись в своём телеграм-канале. Три четверти времени говорит сам автор в некоем офисе с символикой запрещённого в России «Правого сектора». Затем камера плавно переходит на сидящего за столом главкома. Который тихим голосом произносит несколько слов благодарности украинцам и делает пару жестов руками. И хотя к гриму на его лице есть вопросы, равно как и к другим отдельным деталям видео, их разбор оставим профессионалам.

В целом можно видеть, что Валерий Залужный вполне жив, пусть и несколько скован в движениях. Но он, вроде, и раньше не отличался бурной жестикуляцией.

Самое время разобраться, что это было?

View Poll: Залужный

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Zа Vойну: Бой на лестничном пролете в Артемовске

26.05 / Zа Vойну: Картографическое

26.05 / Ясно и солнечно в Москве, тепло и малооблачно в СПб: прогноз погоды по регионам и дачные работы в июне-2023

26.05 / Zа Vойну: История частной разведки или шпионы на аутсорсе

26.05 / Мнение: Пригожин и дискредитация

25.05 / Губам тоже нужна защита: почему нужно использовать бальзам с SPF

25.05 / Леопард, подвинься: как стилизовать принт под зебру – главный хит лета 2023

25.05 / Мнение: Судьба рабочего

25.05 / Zа Vойну: Гражданам Китая, России, Ирана, Кубы, Венесуэлы хотят запретить покупку жилья во Флориде

25.05 / Мнение: Дешёвое пиво благодаря Брекзиту, снижение инфляции в Британии и британское воровство у эфиопов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика