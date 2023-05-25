 

Столтенберг отверг идею вступления Украины в НАТО во время конфликта

25.05.2023, 21:30, Новости дня
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Возможность вступления Украины в НАТО во время конфликта не рассматривается, передаёт The Independent со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, среди членов альянса существуют разногласия относительно того, как именно должен быть решён вопрос о членских амбициях Киева.


АР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не вступит в альянс, пока продолжается спецоперация России, пишет The Independent. 

«Вопрос о том, чтобы стать членом НАТО в разгар конфликта, не входит в повестку дня. Вопрос в том, что произойдёт, когда война закончится», — отметил Столтенберг на мероприятии, организованном американским аналитическим центром Германским фондом Маршалла в Брюсселе.

Как напоминает издание, в сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении ускорить процесс вступления в НАТО после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей*. С тех пор члены НАТО много говорили о потенциальном членстве Украины в альянсе, но конкретных действий было мало.

На мероприятии в Брюсселе Столтенберг признал, что среди членов организации Североатлантического договора существуют разногласия относительно того, как решать вопрос о членских амбициях Киева. «В альянсе существуют различные мнения, и, конечно, единственный способ принятия решений в НАТО — это консенсус. Сейчас идут консультации», — отметил генсек.

По его словам, в июле альянс проведёт саммит в столице Литвы, где его члены обсудят вопрос членства Украины. Однако пока «никто не сможет точно сказать, каким будет окончательное решение саммита в Вильнюсе по этому вопросу», добавил политик.

Зеленский и ряд ближайших союзников Украины в Восточной Европе добиваются от НАТО конкретных шагов. Например, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи со Столтенбергом заявил, что РФ снова начнёт конфликт, если Украина вступит в НАТО после окончания российской спецоперации. «Чтобы иметь… прочный мир, нам нужна Украина  Украина как часть альянса НАТО», — призвал Кариньш.

В апреле Столтенберг посетил Киев, чтобы подтвердить поддержку в адрес Киева. «Надлежащее место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным», — отметил тогда генсек. Однако временные рамки он не назвал. В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs призвал альянс «перестать оправдываться и начать процесс» вступления Украины, пишет The Independent.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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