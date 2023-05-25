«Никуда никто не денется»

Реставраторы Третьяковской галереи бросают вызов политической воле президента и получают в ответ угрозы от РПЦ.



«Троица» Андрея Рублева, доставленная в Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского из Третьяковской галереи. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Жесткость решений власти в РФ компенсируется необязательностью их исполнения — подмечено еще классиками. Похоже, музейное сообщество нашло способ защитить рублевскую «Троицу» или, по крайней мере, оттянуть исполнение приговора в отношении нее. И РПЦ, объявившая было о передаче святыни ей, похоже, согласна немного потерпеть. При этом официальный сайт президента РФ, на решение которого ссылалась Московская патриархия, хранит по этому вопросу молчание. Узнать о юридических мотивах решения о передаче шедевра церковника мы по-прежнему не можем («Новая» рассказывала о том, что законы РФ запрещают подобную «реституцию»).

23 мая, накануне именин патриарха Кирилла, в интернете появился протокол расширенного Реставрационного совета Третьяковской галереи. Сам протокол датирован 15 мая — именно в этот день на сайте Московской патриархии появилось краткое сообщение о «решении президента» в ответ на «многочисленные просьбы верующих» (также нигде не опубликованные). Теперь становится ясно, что эта публикация связана с тем, что происходило на Реставрационном совете, и могла быть попыткой воздействовать на музейное сообщество ссылкой на «высочайшую» волю.

Реставрационный совет однозначно дал понять: в судьбе «Троицы», помимо президента РФ и патриарха РПЦ, участвует третий субъект, и его позиция как минимум столь же значима. «Икона «Святая Троица» Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации», — цитирует «Интерфакс» решение совета.

Судя по реакции РПЦ, правы были те эксперты, которые предполагали, что патриархии нужен не столько сам шедевр, сколько символический сигнал, посылаемый Путиным Кириллу как бы в знак благодарности за его «решительную» позицию по «СВО». Сначала глава Правового управления патриархии игуменья Ксения (Чернега) обтекаемо заявила, что РПЦ не готова брать на себя полную ответственность за сохранность святыни, а 23 мая высказался и глава Экспертного совета Московской патриархии по церковному искусству протоиерей Леонид Калинин, непосредственно ведущий диалог с Третьяковкой о судьбе святыни. О. Леонид допустил согласие патриарха на «экспонирование» в храме Христа Спасителя, куда планировалось «на год» переместить «Троицу», одного из ее чудотворных списков.

Правда, оговорился, что когда икону отреставрируют и подготовят для нее специальный киот-капсулу, РПЦ заберет ее «на века и навсегда, чтобы там [в Троице-Сергиевой лавре] она обрела свою родную гавань, для которой и была написана».

Протоиерей лично присутствовал на заседании Реставрационного совета, и его вопросы сотрудникам галереи напоминали прокурорские: «Наш разговор имеет политический характер… Где протокол обследования иконы? Если понадобится, мы его запросим».

«Родную гавань» икона уже посещала на день памяти преподобного Сергия, 17–18 июля прошлого года, после чего на памятнике обнаружили 61 новое повреждение (фото повреждений) — произошла расконсервация, и «Троице» потребовалась экстренная реставрация. Сейчас святыня находится в мастерских Третьяковки.

По словам заведующего реставрационной мастерской древнерусской живописи галереи Михаила Шитова, при нахождении иконы в Троицком соборе лавры невозможно было соблюдать температурно-влажностный режим, уровень влажности достигал 62%. Помимо вполне предсказуемого отшелушивания красочного слоя, увеличилась трещина между центральной доской иконы и доской с изображением правого ангела, что чревато распадом шедевра на части. Как заметила главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова, «получилось, что

на «Троице» мы поставили некий эксперимент. Мы предупреждали о рисках, мы говорили, что «Троица» нуждается в абсолютном покое. Мы предупреждали и, к нашему великому сожалению, были правы».

Выслушав доводы музейных работников, о. Леонид, как и подобает комиссару в рясе (кстати, он был одним из разработчиков проекта «Главного храма Вооруженных сил РФ» в парке «Патриот»), подытожил: «Если будет политическое решение принято руководством, то вы сделаете, как говорится, под козырек и вывезете. И никуда никто не денется… Церковь раньше, может быть, воспринималась как какая-то темная, отсталая и страшная сила, которая хочет все разрушить… Сейчас все это по-другому: мы имеем такое же образование, как у вас, может быть, иногда где-то и больше». Напомнив чеховский рассказ, протоиерей упрекнул реставраторов в искусственном затягивании своей работы, за счет которой они кормятся, и призвал обеспечить «живой контакт» верующих с любой иконой, какая их заинтересует.

В целом позиция представителя РПЦ поражает инфантильной безответственностью: мы будем пользоваться шедеврами как хотим, но отвечать за их сохранность при этом по-прежнему будут музейщики!

Однако, собственно с церковной, богословско-литургической точки зрения, никакой острой необходимости перемещения оригинала «Троицы» в лавру нет. Сейчас в иконостасе Троицкого собора, справа от царских врат, находится точная копия рублевского шедевра, написанная в 1926 г. гениальным реставратором Григорием Чириковым, репрессированным сталинским режимом. Копия была создана для международной выставки — даже большевицкое правительство понимало невозможность вывоза рублевского шедевра из музея. Разумеется, техническое состояние копии гораздо лучше, и она не так подвержена влиянию перепадов температуры и влажности, как памятник 600-летней давности. А подвергать икону искусствоведческому анализу прямо во время молитвы вряд ли придет в голову адекватному верующему.

Посему апологеты патриарха Кирилла приводят отнюдь не религиозные и даже не искусствоведческие доводы.

«Возвращение иконы необходимо для победы в СВО, ибо Святая Русь — Великая, Малая и Белая — едина, как Святая Троица, — заявляет глава «Ассоциации православных экспертов» РПЦ и сотрудник Института стран СНГ Кирилл Фролов. — Мобилизацию русского народа вызовет возвращение такой великой святыни. Президент и патриарх принимают историческое решение о таком возвращении, но тут либеральная часть музейного сообщества начинает это возвращение срывать. В случае срыва произойдут грандиозная апатия и демотивация православного русского большинства».

…35-летний процесс «православного возрождения» в советско-постсоветской РФ дошел уже до такой стадии, когда приближение очередного церковного праздника вызывает тревогу за судьбу национальной культуры. Могли ли мы себе такое представить в далеком 1988-м, когда все начиналось пышным празднованием 1000-летия Крещения Руси? За 10 дней до праздника Троицы с трудом (и надолго ли?) удалось отстоять «Троицу», а ведь не за горами день Владимирской иконы Божией Матери — другого крупнейшего шедевра Третьяковки.

К любому древнерусскому экпонату из музейного фонда РФ можно подобрать праздник или дату из церковно-патриотического календаря. Как не вспомнить пророчество Исайи, которое читается в православных храмах в начале Великого поста: «Праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня… Когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови» (Ис., 1:14–15). Недаром ведь теперь передачу святынь РПЦ напрямую связывают с «СВО» — такой вот причудливый симбиоз…

Александр Солдатов,

обозреватель «Новой газеты»

P.S.

Российская академия наук выступила в поддержку музейного сообщества, высказав обеспокоенность судьбой шедевра в случае передачи его РПЦ. В администрации президента ответили, что будут советоваться с некими экспертами.

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