Жапаров: нужно странам ЕАЭС без выхода к морю дать доступ к транспортным коридорам

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил предоставить странам Евразийского экономического союза, не имеющим выхода к морям или океанам, доступ к транспортным коридорам.

“В области логистики и транспортной инфраструктуры хотелось бы обратить внимание на необходимость развития новой инфраструктуры для транспортных коридоров, особенно в направлении север-юг и восток-запад. Предлагаю уделить особое внимание странам ЕАЭС, не имеющим выхода к морю, с точки зрения доступа к коридорам”, -заявил политик.

Ранее Жапаров приветствовал создание странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках объединения системы комплексного стратегического планирования.

Перед этим было проведено пленарное заседание ЕАЭС. В нем приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Александр Лукашенко. Тема встречи – “Евразийская интеграция в многополярном мире”.

Лукашенко заявил, что взаимодействие ЕАЭС, БРИКС и ШОС имеет серьезные перспективы. Партнерство между этими организациями способно стать крупнейшим интеграционным объединением в мире.