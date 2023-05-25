Что взять с собой в летний отпуск: тенденции курортной моды-2023 и самые трендовые наряды

Если планируете отправиться в отпуск, то очень важно знать, что стоит взять вместе с собой, чтобы выглядеть стильно и привлекательно. Курортная мода 2023 года достаточно разнообразная, именно поэтому каждый сможет подобрать то, что понравится больше всего.

Собирая чемодан, нужно подумать о том, какие наряды собираетесь носить на дневных и вечерних мероприятиях. Вот несколько отличных решений по выбору одежды, которая идеально подходит для курортной моды.

Что такое курортная мода

Сезон отпусков приходится на период между осенью и зимой, а также весной и летом. В этот период многие отправляются в путешествие. Во время отдыха нужно правильно подобрать наряды, в которых можно выглядеть потрясающе и при этом чувствовать себя максимально комфортно.

Вот несколько отличных и модных решений, которые точно понравятся абсолютно каждой девушке.

Эстетика русалки

Это достаточно модный и популярный тренд. Он подразумевает под собой добавление в образ элементов, вдохновленных морской тематикой.

Красиво смотрятся наряды, украшенные пайеткаии, жемчужинками. Актуальной будет одежда синих и голубых тонов. Это смотрится действительно восхитительно.

Стиль бохо

Одежда, выполненная в стиле бохо, выглядит действительно восхитительно. Можно надеть юбку или платье с тропическим принтом, чтобы выглядеть стильно и при этом чувствовать себя очень комфортно.

Дополнить наряд можно аксессуарами, выполненными из ткани, или же украшениями-талисманами.

Наряды белого цвета

Белый цвет всегда является очень хорошим выбором, если нужно подобрать одежду для отдыха.

Корсетные топы, струящиеся платья и длинные блузы с кружевом станут отличным решением для модных и романтичных женщин. В итоге можно создать шикарный и женственный наряд.

Эстетика жемчуга

Эстетика жемчуга поможет добавить изысканность и блеск создаваемому образу. При этом можно выглядеть действительно роскошно.

Наряды, выполненные из денима, и бальные платья с жемчугом являются самым настоящим трендом лета 2023 года. Можно создать многослойный наряд, который будет выглядеть просто фантастически.

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Цветочные узоры

Если хочется создать красивый и женственный наряд, то стоит выбрать одежду с цветочными принтами. Это самый настоящий тренд 2023 года.

Цветочные узоры пользуются огромной популярностью на протяжении длительного времени. Отличным решением станет платье с принтом мелкий цветочек. Однако в 2023 году огромной популярностью пользуются более яркие и смелые узоры.

Чтобы выглядеть стильно, стоит надеть струящееся макси-платье с цветочным узором или же платье-футляр без бретелек с принтом пейсли. Дополнить образ можно парой сандалий с ремешками и добавить тканые аксессуары.

Серьги-капли с жемчугом

Ни один наряд не будет завершенным без добавления модных и стильных аксессуаров.

Отличным решением станут серьги-капли с жемчугом в стиле барокко. Такой аксессуар помогает выглядеть действительно шикарно.

Модные летние цвета

Зеленый лайм и фиолетовые тона, в частности сиреневый и лавандовый, выглядят действительно фантастически.

Все эти оттенки вдохновлены природой. Например, отлично смотрится салатовое бикини вместе с сиреневым платьем-рубашкой.