Дзюба продлил контракт с “Локомотивом”

Контракт Артема Дзюбы с “Локомотивом” продлен. Об этом пишет официальный сайт команды.

Переговоры прошли быстро, и обе стороны продемонстрировали полное взаимопонимание. “Наша общая цель – вернуть “Локомотив” на прежние позиции”, – заявил Дмитрий Ульянов, спортивный директор клуба.

Новый контракт с игроком, которому 34 года, рассчитан на сезон 2023/2024 года. Есть возможность продлить его еще на один год. Журналист Иван Карпов 24 мая назвал зарплату, которую Дзюба будет получать по новому контракту с железнодорожниками. По его информации, футболисту заплатят 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в “Локомотив” 8 февраля. Он сыграл в одиннадцати матчах за свою команду в сезоне 2022-2023, забив восемь голов и отдав четыре голевые передачи.