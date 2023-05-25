 

Борис Ельцин поручил сделать новогодний стол вкусным

25.05.2023, 18:30, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В новый 2023 год мир вошёл с невероятной новостью. Покойный президент России, Борис Ельцин, призраком воскрес из могилы, чтобы задать всемирное новогоднее задание — сделать праздничный стол вкусным!

Ельцин, в своей привычной манере, с душевностью и энтузиазмом обратился к народу: «Всем привет! Знаю, вас удивляет видеть меня здесь, но меня просто не оставляет вопрос — почему ваши новогодние столы стали такими безвкусными? Салат ‘Оливье’ похож на диетическое блюдо, шампанское заменили на безалкогольное… Не порядок! Я решил взять всё в свои руки!»

Призрачный Борис Николаевич создал виртуальное шоу «Ельцин на кухне», где каждую неделю будет делиться рецептами для новогоднего стола, от салата ‘Оливье’ до курицы под шампанским. Шоу уже вызвало бурю эмоций и дискуссий в социальных сетях, где появилось множество мемов с изображением воскресшего Ельцина.

Между тем, призрак президента отверг все утверждения о том, что это всего лишь хитрая рекламная кампания: «Я серьёзно. Давайте вернём вкус нашим праздничным столам! Я буду следить за вами. И да, с Новым Годом, друзья!»

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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