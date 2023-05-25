Samsung показала способный уменьшиться в пять раз OLED-дисплей с функцией скручивания

Южнокорейская компания Samsung представила на SID Display Week OLED-дисплей, который может увеличить размер экрана в 5 раз благодаря функции скручивания. Об этом рассказал New Atlas.

По словам разработчиков, это экран ноутбука будущего, который увеличивает площадь дисплея в пять раз и имеет сенсорный экран, способный измерять кровяное давление и считывать отпечатки пальцев. Прототип получил название Rollable Flex OLED. Экран расширяется до 254,4 см в высоту с разрешением 1200 на 2080 пикселей. Samsung заявил, что его сворачиваемая OLED-панель “революционизирует мобильность планшетов и ноутбуков”.

В настоящее время прототип разворачивается вдоль оси О, как свиток. Поэтому его ширина намного меньше, чем у стандартного дисплея ноутбука или компьютерного монитора. Инженеры Samsung смогли интегрировать в OLED-панели органический фотодиод, чувствительный к свету, а также смогли сканировать отпечатки пальцев в любом месте дисплея. Датчик также может измерять кровяное давление, уровень стресса и тому подобное.