Cпецслужбы США якобы увидели причастность Киева к атаке беспилотников на Кремль

Как стало известно газете The New York Times, у американских спецслужб есть информация о том, что украинские подразделения причастны к нападению беспилотников на Кремль в начале мая. Однако конкретных ответственных установить им пока не удалось, в том числе из-за того, что функции у украинских спецслужб пересекаются и мало контролируются.



AP

Официальные лица США заявили, что атака беспилотников на Кремль в начале мая, вероятно, была организована одним из специальных военных или разведывательных подразделений Украины, пишет The New York Times. И это обеспокоило администрацию Байдена, отмечает автор статьи.

Спецслужбы США не знают, какое именно подразделение осуществило нападение, и знал ли об операции президент Украины Владимир Зеленский или его чиновники. В статье отмечается, что Украина неохотно делилась с Вашингтоном своими планами, опасаясь шпионажа.

США пришли к этим выводам благодаря перехваченным сообщениям, в которых украинские официальные лица высказывались в пользу того, что именно их страна стоит за этим нападением. Хотя пока прямых доказательств этому нет, признают в Вашингтоне.

Американские спецслужбы говорят о том, что на Украине сложилась конфедерация из подразделений, способных проводить операции, связанные с Россией. При этом Зеленский может быть даже не в курсе. Так, помимо атаки беспилотников на Кремль, они возлагают на такие подразделения ответственность за убийство Дарьи Дугиной, блогера Татарского и ряд нападений на российские приграничные территории. Американские чиновники видят украинский след и в нападении на газопровод «Северный поток».

Однако американским спецслужбам сложно установить точную связь ещё и из-за того, как Украина организовала свои службы безопасности, у которых есть секретные, частично совпадающие, а иногда и конкурирующие обязанности. Например, Служба безопасности Украины, Главное управление разведки и украинские военные имеют свои подразделения специального назначения. Они работают с разным уровнем профессионализма и надзора, и иногда они конкурируют за ресурсы и внимание внутри украинской системы, пишет автор статьи.

По словам американских чиновников, вероятно, Зеленский и его главные помощники обрисовали общие параметры стратегии, оставив решения о конкретных атаках на усмотрение конкретных служб и их оперативников. Поэтому Зеленский и его главные помощники вполне могут отрицать, что знали о них.

Американские чиновники неоднократно предостерегали Украину от проведения громких атак на территории России. Автор статьи отмечает, что администрация Байдена как главный поставщик оружия для Украины обеспокоена риском ответных мер со стороны России. Кроме того, они считают их неэффективными, говорят, что они отвлекают внимание от более важного противостояния российским войскам на юге и востоке Украины. Наконец, они говорят, что не поддерживают использование американского оборудования в таких операциях. Администрация Байдена не хочет, чтобы Москва считала Штаты причастными к терактам.

Американские чиновники говорят, что цель украинских операций может состоять в том, чтобы укрепить моральный дух украинцев и разрушить ауру неуязвимости, которая окружает президента Владимира Путина, пишет The New York Times.

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