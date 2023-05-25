 

Xiaomi выпустил смартфон для женщин

25.05.2023, 16:55, Разное
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Компания Xiaomi представила в Китае совершенно новый смартфон Civi 3. Об этом пишет GizmoChina.

Дизайн является главной “фишкой” новой модели. Изначально Civi был представлен на рынке как женское устройство. Новый смартфон следует этой традиции, используя нежные цвета корпуса (мятный и лавандовый) и минималистичный дизайн камеры.

Gizmochina описывает Civi 3 как “один из самых красивых смартфонов, представленных за последние годы”. Он оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечают флагманский восьмиядерный процессор Dimensity 8200 Ultra, до 16 ГБ оперативной памяти и постоянное хранилище на 1 ТБ. В нем также установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч.

В систему камер входят три модуля: основная камера на 50 МП, камера с ультраширокоугольным объективом на 8 МП и макрокамера на 2 МП. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Смартфон может записывать видео с разрешением до 4K и частотой 30 кадров в секунду.

Предварительные заказы на Xiaomi Civi 3 уже открыты в Китае. Цены, в зависимости от конфигурации, варьируются от 2500 до 3000 юаней. (Примерно от 28000 до 34000 рублей по курсу на 25 мая 2023 года).


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