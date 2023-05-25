Zа Vойну: Фактор Талибана

Согласно заявлению Шойгу, США перебрасывают боевиков из различных подконтрольных террористических группировок в Афганистан, чтобы дестабилизировать регион.

С уходом США из Афганистана, их возможности влиять на процессы в Средней Азии снизились, так как именно Афганистан служил главной операционной базой в регионе. Стабильный режим талибов ведущий дела с Россией, Китаем и Ираном для США как кость в горле, поэтому его будут расшатывать путем поддержки ИГИЛ и подпитки внутренних радикальных фракций внутри Талибана, чтобы расколоть талибов и погрузить Афганистан в привычную войну все против всех под соусом растущей наркоотрасли.

С точки зрения противодействия этой американской стратегии разумно было бы ускорить процессы признания Талибана и работу с умеренными фракциями талибов заинтересованных в искоренении ИГИЛ и экономическом развитии Афганистана. Для России Афганистан в среднесрочной перспективе может стать выгодным рынком, а также важной транзитной страной при прокладывании торговых и ресурсных коридоров в другие страны центральной Азии.

Без стабильного правительства в Кабуле подключение Афганистана к региональным экономическим проектам будет затруднительно. США об этом знают, поэтому будут шатать талибов любыми средствами. ИГИЛ (вилаят Хорасан), это один из инструментов, но далеко не единственный.

PS. Из недавнего стоит отметить визит правительственной делегации Талибана в Татарстан, где было объявлено о большом интересе талибов к увеличению закупок российской нефти. Россия уже поставляла талибам нефть и зерно в рамках нарастающих торговых отношений.

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