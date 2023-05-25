Мнение: Да, это действительно так просто

Много лет я пишу — иногда в блоге, и часто в «Школе Капитализма», — что современная капиталистическая экономика изобилует социальными лифтами, которые могут надёжно довезти пассажиров примерно до верхнего среднего класса. Для желающих прокатиться наверх обычно работает простая тактика:

1. Выбрать хорошо оплачиваемую специальность.

2. Переучиться.

3. Сменить работу.

4. Стать опытным специалистом и наслаждаться поднявшимся в 2+ раз доходом.

Вчера читатель прислал мне письмо именно с такой историей успеха. Очень люблю получать подобные письма: пожалуй, это одна из самых приятных блогерских привилегий. Публикую с разрешения адресанта:

…Меня зовут Олег Струков. Хочу поделиться с вами своими успехами в области переобучения на айти-специальность и поиска работы (ссылка на статью, ссылка на вебинар).

Именно благодаря вашей статье о важности и доступности айти-образования я стал прорабатывать идею смены профессии и повышения квалификации.

У вас в блоге была статья о том, что условный Иван Иванов вместо того, чтобы жаловаться на маленькую зарплату, может потратить, условно, две зарплаты, чтобы получить востребованную профессию, увеличить тем самым доход в два-три раза и отбить стоимость обучения. Эта статья выходила у вас давно, но периодически та же мысль проскакивает и в других ваших статьях…

А вот пара цитат из статьи по ссылке из письма:

…начинал свой карьерный путь в компании с позиции инженера по сопровождению, работал с тендерами и за 16 лет вырос до руководителя группы.

В какой-то момент я достиг карьерного и профессионального потолка…

…на работе у меня появилась задача внедрить новое программное решение от разработчика. Нужно было определить критерии потенциальных клиентов, которым может подойти наш продукт, и составить список таких компаний. Все данные были выгружены в гигантские Excel-таблицы, и было понятно, что если их обрабатывать вручную, то это займет недели и месяцы. Я погуглил и потратил рабочий день на то, чтобы понять, как все автоматизировать, написал скрипты, которые в дальнейшем позволили мне буквально за час проделать всю работу.

Этот опыт очень вдохновил: я начал больше изучать информации по аналитике и увидел перспективу в Data Science…

…Через 10 месяцев после начала обучения я начал работать программистом на Python в Воронеже, а спустя восемь месяцев совмещения этой работы и учебы получил еще два приглашения. В первом меня выбрали потому, что мои зарплатные ожидания были ниже, чем попросили бы в Москве. Да и в компании видели, что у меня уже есть широкий набор навыков и знаний в новой для меня профессии. Второй оффер я получил потому, что мое первое образование было техническим, а второе связано с ML и Data Science — им нужен был человек, который сочетал в себе эти компетенции…

…Мне предлагали вернуться в тендерную сферу, но я отказался. После обучения я ушел в программисты с такой же зарплатой, как и была ранее. А вот следующая работа уже дала увеличение чистого дохода практически в два раза. ML и Data Science — сферы, в которых я чувствую и свое активное профессиональное развитие, и перспективы карьерного и зарплатного роста…

Понятно, что на программиста переучиться могут не все. Однако программист — отнюдь не единственная дефицитная специальность в России. Рабочие руки нужны много где: была бы только готовность учиться и работать.