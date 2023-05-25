Скандалы: Долгое спасение

Признают ли экс-владельца банка «Советский» Кирилла Ласкина мошенником?

Экс-владелец банка «Советский» Кирилл Ллишится имущества, чтобы расплатиться с кредиторами. По решению арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области его признали банкротом, завершив реструктуризацию долга, и присудили выплатить около 2 млрд рублей. Против Ласкина также возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Так заканчивается история одного из российских миллиардеров.

Подозрительные схемы

Деньги, полученные от продажи имущества Ласкина, должны быть направлены на выплату его задолженности перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и иных кредиторов — всего на сумму 1,9 млрд рублей.

Напомним, что экс-член правления банка «Советский» и бывший генеральный директор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин был задержан по делу о мошенническом хищении более 2 миллиардов рублей в Петербурге в 2019 году.

Схема, как полагало следствие, была следующая. Именно Ласкин купил у банка «Советский» за два миллиона рублей невозвратный кредитный портфель, реальная стоимость которого составляла более 2,1 миллиарда рублей. Позже коллекторы сумели менее чем за полгода взыскать с должников более 100 миллионов рублей. Кроме того, будучи акционером банка «Советский», Ласкин брал займы в собственном банке от имени подконтрольных ему компаний. Кредиты он оформлял также и в других банках, заведомо зная, что возвращать их не будет.

По мнению правоохранительных органов, Кирилл Ласкин и управляющий партнер петербургской компании «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев пытались привести «Советский» к банкротству. В итоге Ласкина посадили в СИЗО, а Соболева приговорили к 19 годам строго режима за организацию преступного сообщества, которое выводило и отмывало деньги через Молдавию. По версии следователей, именно Соболев являлся «серым кардиналом» по молдавской «прачечной», распределяя финансовые потоки, «однако стоит отметить, что своё присутствие в маневрах скрывал умело, даже профессионально».

Жизнь взаймы

Банк «Советский» был основан в 1990 году. 52 его филиала действовали в Центральном и Северо-Западном регионах России. До 2016 года банк принадлежал группе петербургских бизнесменов Андрею Карпову (24,15%), Владимиру Митрушину, Олегу Николаеву и Кириллу Ласкину (по 8,25%). Неприятности у «Советского» начались в октябре 2015 года, когда Центробанк обнаружил в балансе банка дефицит в 10 млрд рублей. Для спасения была назначена временная администрация, а осенью 2016 года санатором выбрали ПАО «Татфондбанк». Надо заметить, что основной вывод активов пришелся на 2015 год — перед принятием решения о санации «Советского».

Но и лицензия у ПАО «Татфондбанк» тоже была отозвана. И в 2017 году ЦБ вновь пытался спасти банк. В «Советском» повторно введена временная администрация.

Но эти меры не помогли. И в июле 2018 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Советского». Банк стал первой кредитной организацией без лицензии из числа санировавшихся ЦБ.

А в 2022 году Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении более 2,7 млрд руб. из обанкротившегося банка.

Борьба до конца

Что касается Кирилла Ласкина, то он являлся акционером банка «Советский» с середины нулевых годов. Будучи профессиональным юристом, Ласкин занимался покупкой кредитной организацией ряда ценных активов. С его участием был создан девелоперский холдинг «Далпорт Сити» (доля Ласкина составляла 25%).

Холдинг владел коммерческой недвижимостью в Петербурге и обширными земельными участками в Южном федеральном округе РФ. Ласкин также являлся учредителем и руководителем более 80 фирм, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и других городах России. Основной бизнес-актив: холдинг «Далпорт Сити».

В «Рейтинге миллиардеров 2019», по версии издания «Деловой Петербург», Кирилл Ласкин занимал 307 место. Его состояние оценивалось в 1,1 млрд рублей.

Как сообщали СМИ, Кирилл Ласкин после задержания своей вины не признавал. Он утверждал, что никакой уголовной составляющей в этом деле нет, а отношения между своим ООО и «Советским» считал исключительно гражданско-правовыми. Более того, коллектор настаивал на том, что приобретенные им у банка кредиты были «заведомо невозвратными».

Опытный юрист сдаваться не собирался. В 2016 Ласкин вместе с бывшим акционером банка «Советский» Владимиром Митрушиным пытались судиться с кредиторами за свою недвижимость в Санкт-Петербурге. Они оспаривали в суде договоры залога двух торгово-развлекательных центров — на Индустриальном и на Богатырском проспектах.

Успехом эта тяжба не увенчалась. Все эти годы Ласкин не оставлял попыток оправдать себя и повлиять на расследование уголовного дела. Он обратился с ходатайством в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области снять с него субсидиарную ответственность после банкротства ООО «Континент». Фирма не возвратила банку «Советский» кредит в 600 миллионов рублей. Но осенью прошлого года суд подтвердил предыдущие решения о том, что Ласкин являлся лицом, которое и организовало управление расчетным счетом ООО «Континент».

В прошлом же году он попытался оформить сделку по уступке прав требований между банком «Советский» и «Коллектором 19» на всю вмененную ему сумму, но суд отказал в пересмотре дела. Теперь история о ловком миллиардере близится к завершению. Дело о мошенничестве слушается в Выборгском суде Санкт-Петербурга.

Александра Волкова

Оригинал материала: “Наша Версия”