 

“Сильнейшие переживания” – Костомаров погряз в депрессии после ампутации

25.05.2023, 16:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В начале января 2023 года олимпийский чемпион и яркий лидер российских ледовых программ оказался на больничной койке. Из-за тяжелого течения пневмонии врачи приняли решение об ампутации конечностей фигуриста. Роман Костомаров потерял части ног и рук, зато выжил, хотя прогнозы были весьма неутешительны.

Прошло достаточно времени с тех пор, как спортсмен пришел в себя, и, наконец, появились новости о его здоровье. Как передает RT, Роману Костомарову оказывают психологическую помощь, но эффект от занятий далек от совершенства.

“Сильнейшие переживания из-за ампутации конечностей пока не получается побороть”, — информирует телеграм-канал SHOT с отсылкой на источник. Сообщается, что Роман Костомаров погряз в депрессии, но позитивный настрой близких людей помогает ему нести свой крест с пониманием ценности жизни.

Также, по данным источника, недавно олимпийский чемпион побывал на улице, но лишь потому, что в больнице сработала пожарная сигнализация. Звезду ждет целый комплекс процедур по протезированию. Телеканал “360” пишет, что предположительно Роман Костомаров останется в клинике на все лето.

Портал “Царьград” отмечает, что фигуриста злят собственные попытки победить апатию, возникшую вследствие осложнений болезни. Тем не менее Роман Костомаров не сдается, а его родные довольны работой медиков.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Короткие квадратные ногти – лучший выбор для женщин за 50: трендовые дизайны на лето 2023

25.05 / Кеосаян и Андреасян снимут ремейк фильма Тарковского «Андрей Рублёв»

25.05 / Борис Ельцин поручил сделать новогодний стол вкусным

25.05 / Samsung показала способный уменьшиться в пять раз OLED-дисплей с функцией скручивания

25.05 / Zа Vойну: Договор о российском ядерном оружии в Белоруссии

25.05 / Скандалы: «Зато мы сдаем залы под химчистку»

25.05 / Голодные бунты, еврейские погромы и мечты о российском паспорте: нейросеть дала прогноз о будущем США

25.05 / Эксперты вышли за рамки

25.05 / Xiaomi выпустил смартфон для женщин

25.05 / Zа Vойну: Фактор Талибана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика