 

Мнение: Когда заматерел Пригожин?

25.05.2023, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Посмотрел знаменитое интервью основателя  ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Не буду ни пересказывать, ни тем более давать ссылку.

У меня только один вопрос: когда так заматерел Пригожин?

Вспомнил свои тексты, опубликованные почти пять лет назад.

Один из них назывался «На этой кухне что-то готовится», второй – «Военно-полевая кухня». И были они об участии Пригожина в закрытой встрече военного руководства России и Ливии. Тогда же мы  обнародовали и видео:

Пять лет назад Евгений Пригожин выглядел робким и застенчивым парнем. Я бы даже сказал, заискивающим перед Шойгу.

А сейчас возмужал, заматерел. Про Шойгу говорит с пренебрежением, про зятя Шойгу – с презрением… Вот мне и интересно, когда произошли эти перемены? Еще до февраля 2022 года? Или уже во время спецоперации?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Короткие квадратные ногти – лучший выбор для женщин за 50: трендовые дизайны на лето 2023

25.05 / Кеосаян и Андреасян снимут ремейк фильма Тарковского «Андрей Рублёв»

25.05 / Борис Ельцин поручил сделать новогодний стол вкусным

25.05 / Samsung показала способный уменьшиться в пять раз OLED-дисплей с функцией скручивания

25.05 / Zа Vойну: Договор о российском ядерном оружии в Белоруссии

25.05 / Скандалы: «Зато мы сдаем залы под химчистку»

25.05 / Голодные бунты, еврейские погромы и мечты о российском паспорте: нейросеть дала прогноз о будущем США

25.05 / Эксперты вышли за рамки

25.05 / Xiaomi выпустил смартфон для женщин

25.05 / Zа Vойну: Фактор Талибана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика