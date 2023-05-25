Мнение: Когда заматерел Пригожин?
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Посмотрел знаменитое интервью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Не буду ни пересказывать, ни тем более давать ссылку.
У меня только один вопрос: когда так заматерел Пригожин?
Вспомнил свои тексты, опубликованные почти пять лет назад.
Один из них назывался «На этой кухне что-то готовится», второй – «Военно-полевая кухня». И были они об участии Пригожина в закрытой встрече военного руководства России и Ливии. Тогда же мы обнародовали и видео:
Пять лет назад Евгений Пригожин выглядел робким и застенчивым парнем. Я бы даже сказал, заискивающим перед Шойгу.
А сейчас возмужал, заматерел. Про Шойгу говорит с пренебрежением, про зятя Шойгу – с презрением… Вот мне и интересно, когда произошли эти перемены? Еще до февраля 2022 года? Или уже во время спецоперации?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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