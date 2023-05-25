Эндокринолог Трошина: щитовидной железе необходим достаток йода и сна

Эндокринолог Трошина поделилась советами, как сохранить этот орган здоровым на долгие годы, основное это – бросить курить. По словам специалиста, эта привычка оказывает разрушительное воздействие на железу.

“Курение значительно повышает риск развития аутоиммунных заболеваний щитовидной железы – хронического аутоиммунного тиреоидита, болезни Грейвса с тиреотоксикозом”, – предупреждает медик. Также у курящих людей может обостриться эндокринная офтальмопатия – заболевание глаз, которое часто возникает на фоне имеющейся патологии щитовидной железы.

Следующим советом является полноценный сон. Врач Трошина отметила, что для поддержания здоровья щитовидной железы необходим качественный ночной отдых, который немыслим без полноценного сна. “Необходимо иметь полноценный ночной сон, не менее восьми часов”, – заявила эксперт.

Здоровая щитовидная железа нуждается не только в достаточном количестве сна, но и в достаточном количестве йода, этот микроэлемент важен для ее функционирования. Екатерина Трошина уточнила его необходимое суточное количество. Для детей это 90-100 мкг, взрослым требуется 150-200 мкг, а вот беременным и кормящим женщинам – 250 мкг. “Употребление 5 граммов йодированной соли в день восполнит его дефицит в рационе”, – поделилась эндокринолог.

Кроме того, врач рекомендовал не заниматься самолечением при проблемах с щитовидной железой и не иметь привычки принимать добавки без согласования с медицинским специалистом.