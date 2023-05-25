Представлен шлем с наушниками, от которых на голове растут волосы

CurrentBody, британская компания, специализирующаяся на производстве устройств для здравоохранения, представила в США устройство для роста волос Skin LED. Об этом пишет Yahoo!

Устройство Skin LED Hair Regrowth Device представляет собой белый шлем из пластика со 120 светодиодами и наушниками, работающими через Bluetooth. Светодиоды стимулируют рост волос с помощью низкоинтенсивной лазерной терапии (LILT). Производитель утверждает, что Skin LED Hair Regrowth Device может замедлить и обратить вспять облысение. Устройство необходимо носить каждый день не менее 10 минут в течение 16 недель. В данном случае наушники выполняют исключительно развлекательную функцию.

Устройство Skin LED Hair Regrowth Device появилось на рынке уже год назад, и только недавно FDA одобрило его. Новинка поступила в продажу по цене 860 долларов в США (или 69 тысяч рублей по курсу на 25 мая 2023 года).