Иноагентам запретят выигрывать в лотерею

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила законопроект о запрете иноагентам получать выигрыши в лотереях.

Документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В случае выигрыша денежные средства будут замораживаться на специальном счету, а материальные призы – арестовываться. Если иноагент не избавится от своего статуса в течение года с момента тиража билета, замороженные средства передадут в собственность государства.

Таким образом законодатели планируют не допустить «окормление иноагентов на поле вероятностей и случайностей».

– Бытуем мнение, что мы настолько не любим иностранных агентов, что ночами не спим и думаем, как бы сделать им хуже, как бы усложнить им жизнь. Якобы мы забываем о том, что это тоже наши граждане, якобы мы пытаемся выдавить их из страны, – говорит один из авторов законопроекта. – Это правда.

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