Мнение: Цены на американское оружие, распродажа Бундесвера и умение говорить «нет»

1. Злые языки пишут, что цены на оружие в США слегка завышены (ссылка):



Хорошее интервью тов. Shay Assad’а – это такой бывший главный переговорщик по контрактам у небольшой конторки оружейной, Raytheon называется – про то, как формируется ценник на вооружения для Украины и Тайваня.

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«Когда ещё была конкурентная среда, до объединения компаний в 1991 году, запускаемая с плеча ракета Стингер стоила 25 тысяч долларов. Теперь, когда Raytheon является единственным поставщиком, приобретение замены для каждой ракеты, отправленной в Украину, стоит более 400 тысяч долларов… даже с учетом инфляции и некоторых улучшений – это семикратное увеличение стоимости».

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Ну, то есть уровень сговора конгрессменов и оружейного лобби США с одной стороны и колониальных администраций с другой таков, что Стингер, одноразовую трубу-пукалку полувековой давности, продают под мантры «держи, это святое американское всепобеждающее оружие белых богов, этим ты заречных победишь, без вариантов» восторженным аборигенам по цене пары квартир в Москве или 11 автомобилей Tesla Model 3.

Полезно для понимания картинки «откуда такие огромные числа военных расходов и контрактов». Просто воруют уже не чемоданами, а баржами. Ахание «о божечки, на какие же миллиарды вооружений поставляют, ну всё, нет никакого смысла сопротивляться, да за такие-то деньги там без вариантов таааакооое…» не имеет смысла, сбивающие с ног обывателя числа не отражают реальные объёмы и качество поставок. Отражают они лишь аппетиты безнаказанно грабящих свои колонии временщиков типа Зеленского или администрации Тайваня. Затраты-то в итоге в долги на территорию записываются.

2. Вооружённые силы Германии производят впечатление бледной тени той грозной армии, которая в прошлом была страшной угрозой для России. Контора банкротится, остатки имущества распродают с молотка (ссылка):



Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, передает немецкий телеканал RTL.

Как уточнили журналисты, на продажу выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги. Издание пишет, что механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона. Из-за этого он не подходит для универсальных диспансеров. «В конце 2020 года было решено заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика», — говорится в статье.

Кроме того, бундесвер продает картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки.

Конечно, это просто шутка, каждая армия иногда что-то распродаёт, это нормально. Но всё же — немцы и японцы находятся в положении оскоплённых колоний американцев вот уже почти 80 лет. Это вдвое дольше, чем Моисей водил свой народ по пустыне. Как полагаете, достаточный срок, чтобы свести боевую свирепость этих стран к вегетарианскому нулю?

3. В «Школе капитализма» я рассказываю, почему приятные люди часто говорят «нет». Цитирую из начала статьи (ссылка):

Свежая история из жизни. Написал письма четырём продавцам специфического товара — так и так, мне нужно вот что, поройтесь у себя на складе и подберите мне товар. Суммы там небольшие, даже для частников, так что я не сверхприбыльный клиент — но всё же клиент. Если выполнить мою необременительную просьбу, в копилку успеха плюхнется очередная продажа.



Из четырёх продавцов, которых я запросил, на письмо ответили все четыре. Один продавец довольно холодно указал, что подбирать специально для меня он ничего не будет — дескать, есть интернет-магазин, там форма заказа, в ней и надо заказывать. Трое других продавцов пообещали что-нибудь из своих запасов по моей заявке подобрать, то есть пойти мне навстречу, потратить дополнительное время на фотографии товара и на согласование.



Так как товар мне был нужен, я тут же и сделал заказ у продавца, который не стал заморачиваться, прямо через форму на сайте. Как я и ожидал, реальное состояние склада отличалось от витрины, поэтому, получив формальный заказ, продавец выдал мне ещё пару уточняющих реплик в духе «синего цвета нет, есть зелёный, а вон той позиции осталось только 7 штук». Ответив на все вопросы, я оплатил заказ и завтра буду уже получать его на почте. Остальные три продавца пытаются что-то мне подобрать до сих пор. Они откладывают мою задачу вот уже несколько дней и, вероятно, скоро уже мой заказ станет неактуальным…