Скандалы: Решить вопрос и здесь, и там

Жена челябинского депутата Алексея Денисенко по-прежнему владеет недвижимостью Чехи

6 марта возле своего дома в Челябинске был жестокого избит адвокат Николай Кошман. Это случилось за две недели до рассмотрения в суде одного из самых громких его исков. Кошман требовал лишить мандата Алексея Денисенко, одного из богатейших депутатов областного заксобрания. Причина: в декларации о доходах и имуществе за 2021 год Денисенко не указал машину и компанию за границей. Весьма похоже, что депутат по-прежнему пытается усидеть на двух стульях – так, будто 2022-й всё ещё не наступил.

Истец не смог присутствовать в судебном заседании, суд отказался удовлетворить его требования. А ещё через неделю силовики задержали одного из подозреваемых в нападении на Николая Кошмана. Организаторы и заказчики этого преступления до сих пор не названы. При этом, как выяснила «Версия», супруга Алексея Денисенко, по-прежнему владеет долей в чешской фирме по управлению недвижимостью. 10 лет назад та же компания засветилась в скандале вокруг зарубежных активов семьи теперь уже бывшего вице-губернатора Петербурга Василия Кичеджи. Как связаны эти две фамилии?

Отель «Вышеград»

Милена Денисенко, жена оппонента Николая Кошмана, приходится дочерью челябинскому бизнесмену Николаю Кичеджи, который, в свою очередь, является братом бывшего питерского чиновника. О том, что Василий Кичеджи и его супруга Антонина могут владеть в Праге компаниями INCOM REAL s.r.o.» и MILDEN, s.r.o., газета «Деловой Петербург» писала ещё в 2013 году. Уже тогда было известно, что INCOM REAL владеет отелем Vysehrad в центре Праги.

Портал Opencorporates подтверждает, что к созданию INCOM REAL s.r.o. в 2007 г., по всем признакам, имели отношение Милена Денисенко и Антонина Кичеджи:

Чешский реестр компаний выдает более подробную информацию. Фирм INCOM REAL s.r.o. зарегистрирована по адресу Francouzská 836/31, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha. Основной капитал (Základní kapitál) – миллион чешских крон. Судя по всему, в настоящее время единственным собственником является Милена Денисенко. Если это так, то Антонина Кичеджи вышла из капитала в апреле прошлого года:

В источнике указан и интернет-сайт компании: www.hotel-vysehrad.cz. Кроме этого, чешский портал, выкладывая данные о компании, показывает адрес: Marie Cibulkové 405/29, 140 00 Praha. По этому адресу расположен 4-звездочный отель Vysehrad. Он находится в центре Праги и выглядит так:

Вторая компания Милены Денисенко, MILDEN s.r.o., в настоящее время находится в стадии ликвидации:

В составе учредителей также засветились фамилии Денисенко и Кичеджи:

Компания зарегистрирована по тому же адресу, что и INCOM REAL s.r.o. – Francouzská 836/31, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha.

Вполне вероятно, что решение о ликвидации MILDEN s.r.o. связано с санкциями ЕС в отношении Алексея Денисенко. «Европа ведёт себя по отношению к России – назло бабушке отморожу уши. Это их позиция сформированная. Дай Бог им удачи», – прокомментировал депутат рестрикции в свой адрес. Правда, как мы увидели, INCOM REAL s.r.o., по всей видимости, управляющая отелем «Вышеград», по-прежнему функционирует и принадлежит Милене Денисенко.

Пока суд да дело…

На фоне скандала вокруг зарубежной недвижимости депутата по Челябинску поползли слухи, что жена депутата якобы постоянно проживает в Праге, и Алексей Денисенко решил с ней развестись. В открытых источниках информации о разводе нам найти не удалось, но если он действительно состоялся, весьма похоже, что речь идёт о вынужденном формальном шаге.

К слову, осенью в челябинском заксобрании признали, что декларация Денисенко заполнена с нарушениями. Депутат отделался официальным предупреждением. Избитый возле своего дома адвокат Николай Кошман подавал иск именно к законодательному органу, Алексей Денисенко фигурировал в нём в качестве третьего лица. Если верить паблику «Я выхожу. Челябинск», незадолго до суда депутата видели в компании работников прокуратуры в кофейне рядом с Центральным районным судом Челябинска, а затем судья Ксения Бухаринова якобы прогуливалась по коридорам суда вместе с представителем прокуратуры…

За две недели до этого Николая Кошмана жестоко избили. Совпадение? Возможно. Но оно вызывает слишком много вопросов. Ситуация выглядит так, что Алексей Денисенко пытается замять скандал и в России, и в Чехии. Здесь – за счёт предупреждения со стороны коллег, там – предположительно, за счёт развода с женой.

В прежние времена многие представители региональных элит не видели противоречий между ведением бизнеса, обладанием депутатским мандатом и покупкой недвижимости за границей. Некоторые из них, по-видимому, рассчитывают, что однажды всё вернётся на круги своя.

Справка

Алексей Денисенко – представитель известной в Челябинской области деловой династии. Он участник семейного бизнеса – фабрики по производству обуви «Юничел», которой владеет его отец. Депутат работает на фабрике директором по развитию. Кроме того, он является учредителем 20 компаний, в основном связанных с продажей обуви.

Милена Денисенко владеет крупным медицинским центром «Медеор» (чистая прибыль в 2022 г. – 65,5 млн. руб.), ТК «Курчатов» и другими бизнесами (является учредителем восьми компаний).

Роман Валевский

Оригинал материала: “Наша Версия”