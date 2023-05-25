 

У показавшей грудь после пластики Костенко нашли ассиметрию

25.05.2023, 14:55, Разное
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29-летняя Анастасия Костенко откровенно делится с поклонниками всеми нюансами восстановления после пластики груди. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова сделала операцию две недели назад в ОАЭ и теперь рассказывает обо всем, что с ней происходит.

После операции Костенко вернулась в Москву и показала на фото результат работы пластического хирурга. И хотя сама она уверяет, что с ней работал лучший хирург, поклонники сомневаются в этом. На снимке многим показалось, что грудь у Костенко кривая и сделана некачественно.

Возможно, такой эффект получился из-за того, что Анастасия Костенко уже через десять дней сняла коррекционное белье, которое положено носить после операции. Жена Тарасова не выдержала, надела купальник и начала делать селфи.

Пластический хирург Матвей Гоглов рассказал, почему так могло получиться. Он признал, что грудь Костенко на фото кажется разной.

“На первый взгляд видна небольшая ассиметрия. Причин может быть несколько. Она может проявляться в силу ассиметрии пропорций грудной клетки. Другая причина – еще сохраняются послеоперационные отеки”, – отметил врач.

Также он добавил, что имплант могло поджать рубцовой тканью.


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