Без витаминов никуда. Что стоит принимать, чтобы загар был ровным

Желая получить красивый ровный загар, необязательно целыми днями лежать под палящим солнцем. Ничего, кроме вреда, такое времяпрепровождение не обещает. Более безопасным и эффективным подходом будет сбалансированное питание организма с нужными витаминами и минералами. Именно внутренний прием определенных групп полезных веществ поможет создать условия для обретения идеального бронзового загара без вреда для здоровья.

Преимущественно речь пойдет о веществах, так или иначе влияющих на выработку и регуляцию меланина – сложного пигмента, который защищает кожу от ультрафиолета, также придавая ей и естественный оттенок.

Коэнзим Q10

Для поддержания здоровья кожи это одно из важнейших соединений. Коэнзим Q10 обладает антиоксидантными свойствами и усиливает защиту организма от нежелательного воздействия свободных радикалов. В конечном счете это витаминоподобное вещество предохраняет организм от раннего старения.

Витамин С

Благодаря витамину С вырабатывается меланин и укрепляется здоровье кожи. В частности, он участвует в регулировке количества вырабатываемого меланина, снижает риск получения солнечных ожогов и защищает клетки от повреждений.

Витамин Е

Также этот витамин называют токоферолом, он выполняет функцию антиоксиданта. Благодаря этой роли обеспечивается защита кожи от воздействия УФ-лучей, восстанавливается нормальный состав клеток, а дерма очищается от токсинов.

Витамин А

Омолаживающий компонент с эффектами подтягивания и разглаживания кожи. Во время загара действие витамина A незаметно, но регуляция синтеза меланина все же оказывает важное внутреннее воздействие на состояние кожи. Другое дело, что злоупотребление этим витамином может привести к появлению пигментных пятен.

Витамин D

Мощное антиоксидантное средство, которое помогает организму бороться с преждевременным старением. Хотя считается, что витамин D – это прежде всего летний нутриент, принимать его в умеренном количестве можно в любое время года.

Астаксантин

Ярко-красный пигмент, присутствующий по большей части в морской флоре. Астаксантин замедляет старение кожи, запуская процессы регенерации и обновления клеток. Он же поможет в борьбе с пигментными пятнами.

Тирозин

Своего рода предшественник меланина. Данная аминокислота содержится в пищевых продуктах и добавках, прием которых также определяет активность выработки меланина.

Медь

Этот минерал оказывает множество положительных эффектов при воздействии на кожу. Достаточно того, что медь способствует выработке коллагена, эластина и меланина.

Ликопин

Данный антиоксидант усиливает защитный SPF-эффект кожи, помогая ей красиво загореть без повреждений. Ликопин присутствует преимущественно в красных и оранжевых овощах с фруктами.

Бета-каротин

Добавляя в меню продукты с содержанием бета-каротина, можно также усиливать защитные свойства кожи. Такой рацион, в частности, будет содержать морковь, помидоры, картофель, манго, красный перец, дыню и абрикосы.

Применительно к каждой группе витаминов и минералов очень важно соблюдать меру, поскольку повышение уровня того же меланина, в частности, может нанести организму и вред.