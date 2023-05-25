 

Без витаминов никуда. Что стоит принимать, чтобы загар был ровным

25.05.2023, 14:45, Разное
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Желая получить красивый ровный загар, необязательно целыми днями лежать под палящим солнцем. Ничего, кроме вреда, такое времяпрепровождение не обещает. Более безопасным и эффективным подходом будет сбалансированное питание организма с нужными витаминами и минералами. Именно внутренний прием определенных групп полезных веществ поможет создать условия для обретения идеального бронзового загара без вреда для здоровья.

Преимущественно речь пойдет о веществах, так или иначе влияющих на выработку и регуляцию меланина – сложного пигмента, который защищает кожу от ультрафиолета, также придавая ей и естественный оттенок.

Коэнзим Q10

Для поддержания здоровья кожи это одно из важнейших соединений. Коэнзим Q10 обладает антиоксидантными свойствами и усиливает защиту организма от нежелательного воздействия свободных радикалов. В конечном счете это витаминоподобное вещество предохраняет организм от раннего старения.

Витамин С

Благодаря витамину С вырабатывается меланин и укрепляется здоровье кожи. В частности, он участвует в регулировке количества вырабатываемого меланина, снижает риск получения солнечных ожогов и защищает клетки от повреждений.

Витамин Е

Также этот витамин называют токоферолом, он выполняет функцию антиоксиданта. Благодаря этой роли обеспечивается защита кожи от воздействия УФ-лучей, восстанавливается нормальный состав клеток, а дерма очищается от токсинов.

Витамин А

Омолаживающий компонент с эффектами подтягивания и разглаживания кожи. Во время загара действие витамина A незаметно, но регуляция синтеза меланина все же оказывает важное внутреннее воздействие на состояние кожи. Другое дело, что злоупотребление этим витамином может привести к появлению пигментных пятен.

Витамин D

Мощное антиоксидантное средство, которое помогает организму бороться с преждевременным старением. Хотя считается, что витамин D – это прежде всего летний нутриент, принимать его в умеренном количестве можно в любое время года.

Астаксантин

Ярко-красный пигмент, присутствующий по большей части в морской флоре. Астаксантин замедляет старение кожи, запуская процессы регенерации и обновления клеток. Он же поможет в борьбе с пигментными пятнами.

Тирозин

Своего рода предшественник меланина. Данная аминокислота содержится в пищевых продуктах и добавках, прием которых также определяет активность выработки меланина.

Медь

Этот минерал оказывает множество положительных эффектов при воздействии на кожу. Достаточно того, что медь способствует выработке коллагена, эластина и меланина.

Ликопин

Данный антиоксидант усиливает защитный SPF-эффект кожи, помогая ей красиво загореть без повреждений. Ликопин присутствует преимущественно в красных и оранжевых овощах с фруктами.

Бета-каротин

Добавляя в меню продукты с содержанием бета-каротина, можно также усиливать защитные свойства кожи. Такой рацион, в частности, будет содержать морковь, помидоры, картофель, манго, красный перец, дыню и абрикосы.

Применительно к каждой группе витаминов и минералов очень важно соблюдать меру, поскольку повышение уровня того же меланина, в частности, может нанести организму и вред.


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