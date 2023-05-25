Ключевые тенденции цвета волос на лето 2023 и трендовые оттенки, которые будут с нами весь сезон

В начале летнего сезона многим женщинам хочется преобразить свой внешний вид и поменять цвет волос. Удачно подобранный оттенок придает чертам лицам больше красоты и делает образ ярким. Ключевые тенденции цвета волос на теплый сезон 2023 года отличаются универсальностью и разнообразием. В статье мы расскажем о трендовых оттенках, которые будут с нами все лето.

Белое золото

Светлые волосы всегда привлекают внимание и никогда не выйдут из моды. Блонд может иметь разные оттенки. Летом 2023 года будет очень популярен цвет белого золота.

Этот оттенок занимает промежуточное положение между светло-русым и прохладным платиновым блондом. Игра цветов выглядит очень привлекательно и придает вашему образу нотку гламура.

Карамельный балаяж

Этот тип окрашивания отличается тонкими карамельными бликами и плавными переходами между тонами. Он характеризуется красивым блеском, который проявляется, когда вы находитесь на солнце. Карамельный балаяж идеально подходит для лета. Он привлекает внимание и делает вашу шевелюру яркой и пышной.

Серо-русый

В летнем сезоне будут популярны прохладные оттенки волос. Один из них – серо-русый блонд. Он немного напоминает седину, но подходит не только зрелым дамам. Этот цвет отличается серебристым блеском, который выглядит очень элегантно и стильно.

Серо-русый блонд требует хорошего ухода после окрашивания. Иначе волосы приобретут некрасивый желтоватый оттенок. Чтобы избежать этого, раз в неделю мойте голову шампунем с фиолетовыми пигментами.

Клубнично-коричневый

В прошлом году был очень популярен клубничный блонд. Летом 2023 года ему на смену придет более темный цвет – коричневый с оттенком клубники.

Клубнично-коричневый оттенок придаст каштановым волосам больше свежести и яркости. Он подходит всем брюнеткам, которые хотят добавить летних ноток в свой образ.

Темный рубиново-красный

Этот оттенок подойдет любительницам рыжих волос, которые хотят создать сдержанный образ. Темный рубин выглядит не так кричаще, как большинство красных оттенков. Он окажется этим летом на пике популярности.

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Темный рубиново-красный цвет красиво и ярко смотрится даже на темной шевелюре. Вам не придется предварительно обесцвечивать волосы. Вы можете сразу наносить краску на пряди.

Пепельно-коричневый

Пепельно-коричневый станет одним из самых модных летних оттенков волос. Он подходит женщинам с натуральными каштановыми прядями. Такое окрашивание придает шевелюре больше яркости, но при этом выглядит естественно. Этот цвет не требует особого ухода и частого обновления.

Отросшие корни

Если вы не хотите тратить время на частые визиты в парикмахерскую, то попробуйте окрашивание с эффектом отросших корней. Оно является вариантом омбре – техники, при которой цвета плавно переходят друг в друга.

Этот стиль подходит абсолютно всем и выглядит великолепно. Он значительно облегчает уход за волосами.

Заключение

Модные тенденции окрашивания волос лета 2023 года предлагают нам большое разнообразие оттенков – от естественных до ярких. Вы всегда сможете выбрать из них вариант, который идеально вписывается в ваш образ и стиль.