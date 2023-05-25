Российский голкипер “Флорида Пантерз” прокомментировал выход в финал Кубка Стэнли

Сергей Бобровский, российский вратарь команды “Флорида Пантерз”, прокомментировал успех команды и выход в финал Кубка Стэнли. Его слова процитировал сайт Национальной хоккейной лиги.

Бобровский выразил благодарность за возможность играть на таком уровне. “Это была тяжелая работа. Мы поддерживали друг друга, демонстрировали стойкость и получали удовольствие от игры”, – сказал он и добавил, что очень рад выходу в финал, но теперь главное – сохранять спокойствие и победить.

“Флорида” стала первым финалистом Кубка Стэнли. Она выиграла финал Восточной конференции, победив “Каролину Харрикейнз” в серии 4-0. Теперь команда сыграет с победителем финальной серии плей-офф Западной конференции между “Даллас Старз” и “Вегас Голден Найтс”. На данный момент вторая команда ведет в серии со счетом 3-0.