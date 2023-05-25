Скандалы: Госдума ужесточила допуск к гостайне

Домик в Испании у жены или сына может привести к потере должности

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет перечень требований к россиянам, имеющим доступ к гостайне. Тем, чьи близкие родственники имеют недвижимость и счета за рубежом, могут запретить работать с секретными сведениями и занимать соответствующие должности. Твердой уверенности в том, что это и другие новые правила помогут предотвратить отъезд из страны и вербовку иностранными спецслужбами секретоносителей высокого уровня, у депутатов, голосовавших за, похоже, нет.

Речь идет о новой редакции действующего закона «О государственной тайне». Под инициативой подписалась группа депутатов из разных фракций. «Наверное, вы уже догадались, что внесение законопроекта обусловлено вызовами и угрозами, с которыми сталкивается страна в условиях СВО, и безумной активизацией западных спецслужб», — заявил выступавший от имени авторов замглавы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («ЕР»). В пояснительной записке, кстати, говорится еще и об «участившихся выездах за границу» секретоносителей «с одновременным оформлением документов для постоянного проживания на территории иностранных государств» — эти граждане, мол, сразу попадают в поле зрения иностранных разведок.

Г-н Выборный обратил внимание на то, что законопроект предлагает дополнить перечень оснований для отказа в допуске или прекращения допуска к гостайне новым: наличие у близких родственников недвижимости за рубежом, счетов в иностранных банках или иностранных активов. (Близкие родственники в данном случае — это супруги, родители, дети — родные или усыновленные, усыновители, братья и сестры, в том числе неполнородные.) «Прекращение допуска к гостайне может стать основанием для расторжения трудового соглашения», — напомнил г-н Выборный.

Заключение ФСБ о нецелесообразности допуска или о прекращении допуска конкретного человека к гостайне станет обязательным для исполнения всеми работодателями.

Президент РФ сам будет устанавливать порядок обеспечения режима секретности в своей администрации. А в условиях мобилизации, военного или чрезвычайного положения он сможет вносить любые изменения в общий порядок допуска к гостайне должностных лиц и прочих граждан.

Правительство в свою очередь получит право определять порядок оформления допуска должностных лиц к гостайне и принимать решения по вопросам, «связанным с выездом из РФ граждан, допущенных или ранее допускавшихся к гостайне». Вопрос о допуске к гостайне заместителей руководителей министерств и ведомств федерального уровня, заместителей глав госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» должен решаться Межведомственной комиссией по защите государственной тайны (премьер-министр и министры являются секретоносителями по должности).

Один из авторов законопроекта, глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («ЕР»), привел такую статистику: в группе риска более 16 тысяч имеющих допуск к гостайне и одновременно близких родственников, недвижимость или счета в банках за рубежом россиян, ежегодно фиксируется не менее 2000 нарушений порядка выезда за рубеж секретоносителей и около 200 фактов умышленной «несдачи» ими загранпаспортов при наличии решения о временном ограничении права выезда за границу.

«Есть ли понимание, сколько чиновников в областных администрациях или муниципалитетах окажется без работы, если жена одного из них, например, по наследству получила дом в соседнем государстве?» — спросил Виктор Смирнов («ЕР»). «Это не является безусловным основанием для отказа в допуске», — напомнил г-н Выборный, то есть могут отказать, а могут и нет. Возможность оспаривания и обжалования в суде решений об отказе в допуске к гостайне и снятии с должности на этом основании предусмотрена. «Мы все из советского прошлого, и приобретение активов на постсоветском пространстве будет достаточно разумно оцениваться органами безопасности», — полагает депутат.

«У нас есть сегодня и заместители силовых структур, у кого дети и внуки живут за рубежом, один премьер, два бывших полпреда, девять вице-премьеров уехали в другие страны, один известный персонаж фамилию уже поменял, теперь он не Чубайс… Почему спецслужбы ими не занимаются?» — спросил Николай Коломейцев (КПРФ). Г-н Выборный заверил, что «полностью разделяет» беспокойство по этому поводу, и выразил надежду, что впредь «наверное, мы больше такого не увидим»…

Законопроект также уточняет в действующем законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» условия передачи россиянами на хранение загранпаспортов при ограничении права на выезд в связи с доступом к гостайне, а заодно и по другим основаниям. При этом буквально накануне Госдума приняла в третьем чтении закон, вносящий изменения в те же статьи того же закона и на ту же тему. Видимо, теперь придется как-то согласовать все эти нововведения между собой. «Окончательное оформление текста происходит при доработке его ко второму чтению», — сказали «МК» в профильном комитете по безопасности.

Фото: Скандалы.ру

Марина Озерова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”