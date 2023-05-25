 

Известный американский бред полностью выкупил свой бизнес в России

25.05.2023, 13:40, Новости дня
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Знакомый многим любителям шоппинга бренд Guess, продающий одежду, обувь и аксессуары, заключил новую сделку со своим партнером из России. Компания выкупила у совладельца оставшуюся долю в 30 процентов. Как пишет RT,
миноритарным акционером компании до 22 мая был Вячеслав Шикулов.

Известно, что Шикулов владел частью бизнеса американского бренда с 2016 года. По условиям соглашения Guess обязалась выкупить долю до 31 декабря 2025 года. Телеканал “360” сообщает, что управление по контролю за зарубежными активами США одобрило сделку.


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