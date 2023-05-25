«Будем искать с собаками» – пограничная служба отреагировала на объявление Панина в розыск

Представители пограничной службы заявили, что самым серьёзным образом отреагируют на объявление актёра Алексея Панина в розыск.

Они заверили: ему не удастся замять дело и вернуться в страну, избежав ответственности за свои преступления.

Источник в ведомстве рассказал «Московскому комсомольцу»: ориентировки массово печатаются и отправляются на погранзаставы с фельдъегерями.

– Был слух, что Панина хотели позвать на частное выступление в Москву. Он ответил: без проблем, одна нога здесь, другая там. Но мы так не думаем. Пусть даже не надеется тихонько проскользнуть на Родину и давать тут концерты и корпоративы. Сейчас всё серьёзно. Мы его под землёй найдём. Из-под любого куста достанем. С собаками будем искать, – сказал он.

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