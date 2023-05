Журналисты жестко раскритиковали новую игру The Lord of the Rings: Gollum

Опубликованы первые отзывы СМИ о видеоигре The Lord of the Rings: Gollum. По данным агрегатора Metacritics, большинство из них негативные.

The Lord of the Rings: Gollum на PlayStation 5 на момент публикации получила 36 баллов по версии Metacritic на основе шестнадцати рецензий. На PC игра имеет чуть более высокую оценку – 46/100 на основе 4 рецензий.

По данным Metacritic, The Lord of the Rings: Gollum является худшей видеоигрой 2023 года. В пятерку худших игр входят Clive N Wrench, Crime Boss Rockay City, The Last Worker и Redfall.

The Lord of the Rings: Gollum критикуется журналистами за устаревшую графику, механику геймплея и корявую анимацию. Также разочаровывает техническое состояние игры на момент ее выхода. Новинку похвалили несколько рецензентов за интересные идеи. Однако их потенциал еще предстоит раскрыть.

The Lord of the Rings: Gollum – игра в жанре стелс-экшн от Daedalic Entertainment, действие которой происходит во вселенной “Властелина колец”. Голлум является главным героем этой игры.