 

Журналисты жестко раскритиковали новую игру The Lord of the Rings: Gollum

25.05.2023, 13:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Опубликованы первые отзывы СМИ о видеоигре The Lord of the Rings: Gollum. По данным агрегатора Metacritics, большинство из них негативные.

The Lord of the Rings: Gollum на PlayStation 5 на момент публикации получила 36 баллов по версии Metacritic на основе шестнадцати рецензий. На PC игра имеет чуть более высокую оценку – 46/100 на основе 4 рецензий.

По данным Metacritic, The Lord of the Rings: Gollum является худшей видеоигрой 2023 года. В пятерку худших игр входят Clive N Wrench, Crime Boss Rockay City, The Last Worker и Redfall.

The Lord of the Rings: Gollum критикуется журналистами за устаревшую графику, механику геймплея и корявую анимацию. Также разочаровывает техническое состояние игры на момент ее выхода. Новинку похвалили несколько рецензентов за интересные идеи. Однако их потенциал еще предстоит раскрыть.

The Lord of the Rings: Gollum – игра в жанре стелс-экшн от Daedalic Entertainment, действие которой происходит во вселенной “Властелина колец”. Голлум является главным героем этой игры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Дзюба продлил контракт с “Локомотивом”

25.05 / Zа Vойну: Батальон “Уран”

25.05 / Короткие квадратные ногти – лучший выбор для женщин за 50: трендовые дизайны на лето 2023

25.05 / Кеосаян и Андреасян снимут ремейк фильма Тарковского «Андрей Рублёв»

25.05 / Борис Ельцин поручил сделать новогодний стол вкусным

25.05 / Samsung показала способный уменьшиться в пять раз OLED-дисплей с функцией скручивания

25.05 / Zа Vойну: Договор о российском ядерном оружии в Белоруссии

25.05 / Скандалы: «Зато мы сдаем залы под химчистку»

25.05 / Голодные бунты, еврейские погромы и мечты о российском паспорте: нейросеть дала прогноз о будущем США

25.05 / Эксперты вышли за рамки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика