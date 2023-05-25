 

В Москве во время ДТП со скорой погиб медработник

25.05.2023, 12:21, Новости дня
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На юго-западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погиб фельдшер скорой помощи. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Карета скорой помощи и легковой автомобиль такси столкнулись напересечении Профсоюзной улицы и Нахимовского проспекта, уточняет телеканал “360”.

По предварительным данным, виновником аварии стал 52-летний таксист, проехавший на красный сигнал светофора. РИА ФАН отмечает, что погибшему медработнику было 34 года.


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