Предполагаемая жена Алексея Воробьева раскрыла тайну о романе и ребенке

Личная жизнь 35-летнего российского певца Алексея Воробьева покрыта тайнами и слухами. Известно, что более десяти лет назад он встречался с коллегой по шоу-бизнесу Викторией Дайнеко, но их роман так и не перерос во что-то более серьезное. Официально певец никогда не был женат.

Поговаривают, что в 2020-м году Алексей Воробьев якобы женился на докторе Наталье Зубаревой. Врач из-за него якобы даже бросила мужа, от которого родила двух детей. В то время Алексей Воробьев жил в США и пытался строить там актерскую карьеру. Однако о личной жизни не распространялся. Вскоре стало известно, что Зубарева родила сына Лео. Но чей это ребенок, так и осталось тайной.

Наконец предполагаемая невеста или даже жена Алексея Воробьева Наталья Зубарева дала откровенное интервью и ответила на вопрос о тайных отношениях.

В беседе с Лаурой Джугелия в ютуб-шоу Fametime TV Зубарева не стала отрицать, что вышла замуж за Воробьева. Однако чей ребенок Лео, она так и не сказала.

“У нас когда-то были отношения, но очень давно. Это все в прошлом, тема, которую я вообще не хочу обсуждать. Мы не общаемся. Я не люблю сплетни, интриги, расследования. Лео – мой сын, и точка”, – заявила Зубарева.