Невролог утверждает, что ежедневный прием поливитаминов защищает от деменции

Ежедневное включение в рацион добавки для мозга может быть полезно для людей в возрасте 60 лет и старше. Некоторые эксперты говорят, что они не нужны, если только человек не испытывает их дефицит. Другие, однако, утверждают, что добавки могут быть полезны.

Новое исследование показало, что прием поливитаминов может замедлить возрастное ухудшение памяти у людей старше 60 лет. Причем это улучшение сохранялось в течение трех лет и было равнозначно трехлетнему возрастному ухудшению памяти. Этот эффект был более заметен у тех участников, которые страдали сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследование показало, что стареющий мозг может быть более чувствительным к питательным веществам, чем считалось ранее. Потеря памяти, которая происходит со старением, беспокоит многих пожилых людей. Мультивитаминные добавки могут помочь им замедлить данный дегенеративный процесс.

Это исследование показывает, что существует недорогой и простой способ для пожилых людей замедлить потерю памяти. Это использование мультивитаминов, которые способны восполнить дефицит микроэлементов.