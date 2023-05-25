Умной колонке с «Алисой» торжественно вручили символические майорские погоны

Умной колонке со встроенным голосовым помощником «Алиса» торжественно вручили символические погоны майора службы внутренних дел – недавно с её помощью удалось раскрыть юбилейное стотысячное преступление.

В статистике учитываются только те дела, которые дошли до суда и по которым был вынесен неоспоренный обвинительный приговор.

Чаще всего россияне рядом с колонкой признаются в бытовых, политических и экономических преступлениях, из них в среднем каждое 12-е – уголовное, а каждое 89-е – тяжкое. Больше всего дел было заведено по факту краж, нарушений ПДД, неодобрения деятельности президента, нарушения общественного порядка, оскорбления чувств верующих, нарушения авторских прав, интереса к антикоррупционной тематике.

Благодаря применению современных технологий с использованием нейронных сетей, «Алиса» умеет автоматически распознавать, когда разговор идёт о чём-то незаконном. При этом она включает режим повышенной чувствительности микрофона, а собранная информация затем будет повторно обработана, чтобы отсеять высказывания в переносном смысле, сарказм или пьяное хвастовство. Благодаря этому, точность сигналов от умных колонок за прошедшие годы выросла на порядок – до 5-6% из них при ручной обработке оказываются не ложными.

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