 

Собянин рассказал о развитии районов Раменки и Проспект Вернадского

25.05.2023, 11:05, Новости дня
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В Раменках создается инновационный центр МГУ. В январе 2023 года открылся кластер “Ломоносов”. Его резидентами стали 60 компаний в сфере биомедицины, нанотехнологий, робототехники, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

На Воробьевых горах в прошлом году открыли три трассы и лыжный трамплин. Спустя 40 лет вновь заработала эскалаторная галерея. Построена канатная дорога через Москву-реку.

“Раменки как столица отечественного кинематографа в прошлом году получила Кинематографический квартал, улицы которого были названы в честь наших выдающихся актеров и режиссеров”, – написал мэр.

Собянин отметил, что в Раменках и на Проспекте Вернадского привели в порядок несколько знаковых объектов. В их числе парк 50-летия Октября, Никулина роща, парк “Удальцовские пруды”.

Транспортная ситуация в Раменках значительно улучшилась после открытия Солнцевской линии метро. Через район прошла Большая кольцевая линия. У местных жителей появилось больше возможностей для передвижения по городу.

В 2023 году пройдет благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи славы, очистка рек Раменки и Сетунь. Новая прогулочная зона появится на участке природного парка “Долина реки Сетунь”. Также приведут в порядок территории у станций будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) Поклонная и Минская.

В районах комплексно реконструировали филиал №1 поликлиники №8 и филиал №2 поликлиники №209. В 2025 году в Раменках построят детско-взрослую поликлинику на 560 посещений в смену.

За последние 10 лет в Раменках и на Проспекте Вернадского открылись шесть образовательных учреждений. На улице Раменки планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами.

По реновации в районах расселят более 60 старых домов. Для переселенцев возвели восемь новостроек.

“Раменки и Проспект Вернадского – пример динамичного развития, которое и впредь будет приносить жителям хорошие результаты”, – подчеркнул Собянин.

Мэр ранее рассказал о развитии районов Алтуфьевский, Бибирево и Лианозово.


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