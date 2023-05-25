В Россию возвращается пикап Foton Tunland в обновленной версии

В рамках приближающейся автовыставки в Москве состоится очередная премьера нового китайского пикапа Foton Tunland.

Некоторое время назад автомобиль исчез из продажи на российском рынке, однако в скором времени продажи возобновятся. Известно, что первая партия составит около 200 экземпляров пикапа, однако их уже невозможно заказать по причине предварительной продажи. Под капотом пикапа Foton Tunland установили 2-литровый дизельный агрегат на 163 л.с. мощности.

Модель приводится в движение автоматической коробкой передач и имеет задний привод. Стоимость нового китайского пикапа Foton Tunland составляет 3,5 миллиона рублей. Предполагается, что последующие поставки также быстро распродадут.