 

Сергей Беляков, директор “Росгосцирка”, заявил, что гордится тем, что цирк помогает людям

25.05.2023, 10:30, Разное
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Капитальные ремонтные работы, длившиеся 4 месяца, завершены в ночь перед открытием Сочинского цирка. Также на арене были установлены светодиодные экраны с мультимедийными возможностями. Их можно использовать для воплощения новых режиссерских идей. Полностью отремонтированы крыша и туалеты цирка.

Сергей Беляков, директор «Росгосцирка», рассказал, что местные власти также поддержали и начали реконструкцию территории перед цирком. Они заменили тротуар перед зданием и планируют отремонтировать фонтан. Вскоре после открытия цирка в Сочи прошел первый в стране инклюзивный цирковой фестиваль “Обыкновенное чудо необыкновенных детей”. Проект является социально значимым событием, которое будет проводиться ежегодно.


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