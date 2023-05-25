Как подготовить квартиру к продаже: объяснил риелтор

Ситуация на отечественном рынке недвижимости постепенно нормализуется. Граждане, которые рассматривали свои квартиры как инструмент для инвестиций, начинают их продавать. Как лучше подготовиться к будущей сделке, объяснила риелтор Антонина Богачева.

Она подчеркнула, что картинка внутри внутри квартиры должна выглядеть максимально привлекательной для потенциального покупателя. Однако начать процесс подготовки нужно с изучения ситуации на рынке, уточнила эксперт в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

В первую очередь необходимо выяснить рыночную стоимость квартиры на данный момент. По словам риелтора, для этого процесса стоит обратиться к специалистам, а в идеале – полное сопровождение сделки с их стороны.

Далее идет непосредственная подготовка недвижимости к продаже, в том числе, полный осмотр квартиры и устранение физических и косметических дефектов. Помним про красивую картинку. Кстати, о картинках.

Разумеется, фотографии и описание лота на цифровых площадках не должны отталкивать потенциального покупателя, а наоборот – отвечать на максимальное количество возможных вопросов. Опять же эту работу можно доверить профессионалам.

Заключительным этапом подготовки квартиры к продаже является сбор необходимых документов. Эксперт призвала сделать это заранее, чтобы не терять время, когда клиент будет найден.

Кстати, спрос на квартиры нового стандарта растет в Челябинске. По данным портала URA.RU, граждане охотно покупают “евродвушки” и “евротрешки” площадью не более 56 квадратных метров и совмещенной кухней-гостиной.