 

“Был помятым”: Появились данные о состоянии Ромы Зверя после потасовки в баре

25.05.2023, 9:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Интернете опубликовали ролик, на котором запечатлен конфликт с его участием в одном из самарских баров. На кадрах слышны крики музыканта с нецензурными выражениями. Рома Зверь кого-то упорно вызывал на бой. К счастью, самой драки, как выяснили журналисты, не произошло. Поэтому вызывать на место сотрудников полиции не было необходимости.

После этого инцидента поклонники стали сомневаться, что концерт, запланированный на 23 мая в Самаре, не состоится. Но группа все-таки вышла на сцену, а благодаря комментарию одной из зрительниц, появились данные о состоянии солиста коллектива после потасовки в баре. “Был помятым и уставшим, но его музыканты играли круто”, – так, по словам собеседницы, выглядел певец.

Делясь впечатлениями, она отметила плохую организацию концерта, а также довольно странный плейлист, в котором было очень мало старых и всеми любимых песен. Зато новых было достаточно, и в момент их звучания люди якобы общались между собой и не подпевали. Также, по словам зрительницы, кто-то жаловался на то, что Рома Зверь мало общался с залом.

При этом ей коммуникации хватило. “Мне показалось все достаточно милым и классным”, – говорит девушка. В общем, большинство людей остались довольны. Она отметила, что в момент выступления группы никто даже не вспомнил скандал, в который Рома Зверь угодил незадолго до появления на сцене.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Куда сходить в Москве: афиша с 26 мая по 2 июня

25.05 / Скрытые сигналы народу: эксперт указал на необычное поведение Кейт Миддлтон

25.05 / Cпецслужбы США якобы увидели причастность Киева к атаке беспилотников на Кремль

25.05 / От Аллы Пугачевой требуют вернуть долг за недвижимость в Подмосковье

25.05 / “Надену свое тряпье и пойду куда глаза глядят”: SHAMAN долго притворялся

25.05 / Собянин: Строительство первого участка Троицкой линии метро завершится в 2024 году

25.05 / Участок Афанасовского шоссе в районе Северный пройдет реконструкцию

25.05 / Известный американский бред полностью выкупил свой бизнес в России

25.05 / Завершены основная работы по благоустройству у станции БКЛ “Каховская”

25.05 / В Москве во время ДТП со скорой погиб медработник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика