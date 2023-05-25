Близкая родственница Зеленского бежала в Россию и осудила его политику

В Москву из Минска прилетела Полина Воробьёва – внучатая племянница сводного деда двоюродного брата президента Украины Владимира Зеленского.

Прямо в аэропорту девушка обратилась к пограничникам с просьбой предоставить ей политическое убежище в России.

Учитывая все обстоятельства, было принято решение предоставить 19-летней гражданке Украины политическое убежище сроком на пять лет, сообщили в правоохранительных оранах. Сразу же после получения документов Воробьёва попросила дать ей выступить в пресс-центре РИА Новости, что и было организовано в течение 5 минут. По счастливой случайности рядом как раз прогуливались съёмочные группы крупнейших федеральных телеканалов и ведущих российских СМИ, поэтому пресс-конференция началась немедленно.

– Я убеждена, что нынешний курс Киева ведёт Украину к катастрофе. Владимир Александрович, я обращаюсь к тебе, мы с тобой близкие родственники. Покайся, прими заслуженное наказание за свои преступления! Только так ты сохранишь украинский народ, – заявила девушка.

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