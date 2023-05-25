 

В России создали систему антиплагиата на 100 языках мира

25.05.2023, 9:10, Разное
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В программу антиплагиата добавлена функция, позволяющая обнаруживать текстовое сходство в документах, научных работах и литературных произведениях на более чем 100 различных языках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда НТИ.

Новая “Система Антиплагиат” находит совпадения между текстами в литературных произведениях, научных статьях и других документах на любом языке мира. На сегодняшний день она поддерживает 100 языков, пояснили в НТИ.

Обновленный алгоритм проверяет не только содержание документа, но и весь его смысл, причем без учета языка. Для этого были использованы нейроанализ и технологии искусственного интеллекта. Он определяет структуру и после анализа генерирует резюме. Затем оно используется для извлечения библиографии.

Фонд указал на огромный потенциал разработанного программного обеспечения для внедрения на различных рынках. Среди стран, о которых шла речь, – Индия, Турция и страны Латинской Америки.

Владимир Филиппов, председатель ВАК и президент Российского университета дружбы народов (РУДН), заявил ранее, что Высшая аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ ежегодно лишает ученых степеней сотни студентов за плагиат диссертаций.


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