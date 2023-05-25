Alan Wake 2 выйдет 17 октября

Компания Remedy показала первый трейлер игры Alan Wake 2 во время презентации PlayStation Showcase 2023.

Во второй части игры мы будем играть как за главного героя Алана Уэйка, так и за агента ФБР. Remedy утверждает, что вторая часть игры будет включать в себя элементы шутера и станет “настоящим атмосферным ужастиком”.

17 октября игра станет доступна на ПК, консолях и в Epic Games Store.

В апреле Remedy объявила о подготовке демоверсий ремейков Max Payne и Max Payne 2.