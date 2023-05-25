 

“Черная земля”: сбылось пугающее предсказание российской ясновидящей

25.05.2023, 8:27, Новости дня
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Российская ясновидящая из Подмосковья Инна Мишина ровно три месяца назад поделилась с журналистами своим сном, который поразил ее до глубины души.

“Из песков обратно будет выходить черная земля и в пустыне будут бить ключи”, – произнесла тогда медиум.

По мнению женщины, грезы ее свидетельствовали о том, что пустыне совсем скоро станут плодородными и пригодными как к проживанию, так и к выращиванию урожая. Тогда мало кто воспринял слова Инны Мишиной всерьез, а зря.

Интернет-издание “Подмосковье сегодня” изучило последние новости, которые касались пустынных областей планеты Земля и объявили о том, что медиум оказалась права. Более 50 источников воды внезапно появились в пустыне Саудовской Аравии, сообщают местные СМИ.

Таким образом, сбылось пугающее местных жителей предсказание российской ясновидящей. И, хоть многие и уверены, что это принесет новое развитие в страну, расположенную на Аравийском полуострове, граждан государства это событие невероятно испугало. Аравитяне уверены, что произошедшее – предвестие приближающегося Судного дня.

Однако сама же экстрасенс утверждает: дело лишь в таянии ледников, из-за которых и повышается уровень воды на всей планете. Максимум, что может грозить из-за этого – частичное затопление территорий Франции, Америки и, возможно, Италии.


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